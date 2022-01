Brian Brobbey weken uit de roulatie met knieblessure

Brian Brobbey. Beeld ANP

De spits viel uit in het duel met PSV en heeft een scheurtje in de binnenband van zijn knie opgelopen. Brobbey is zo'n zes weken uitgeschakeld en mist daardoor in elk geval het eerste duel met Benfica in de achtste finale van de Champions League.

“De binnenkant van mijn knie doet een beetje pijn. Ik voelde gelijk dat er iets niet goed was,” zei Brobbey voor de camera van ESPN nadat hij in een stevig duel met Armindo Obispo geblesseerd raakte. Hoewel hij daarna nog wel de 0-1 maakte voor Ajax tegen PSV moest hij zich laten vervangen. “Ik had heel veel pijn, maar ik dacht: ik moet nog even gaan. De bal kwam goed en ik kopte hem binnen,” aldus de negentienjarige spits.

Brobbey dacht dat zijn blessure mee zou vallen: “Het was stijf toen ik eruit ging. Geen kruisband, dus dat is goed. Over twee weken moet ik er staan, als het goed is.” Dat blijkt echter onmogelijk. Een scheurtje in de binnenband van zijn knie houdt hem weken aan de kant.

Vervanger Haller

Juist omdat Sébastien Haller met Ivoorkust op de Afrika Cup actief is, werd Brobbey op huurbasis terug naar Amsterdam gehaald voor Ajax. De start voor de jonge aanvaller was subliem. Hij scoorde twee keer tegen FC Utrecht en dus ook afgelopen weekend tegen PSV. Op die drie goals na twee wedstrijden blijft de RB Leipzig-huurling voorlopig staan.

Brian Brobbey. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Komend weekend wordt er niet gevoetbald in de eredivisie, op 6 februari hervat Ajax als koploper de competitie tegen Heracles Almelo. Daarna volgen de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse (8 februari), de thuiswedstrijd tegen FC Twente (13 februari) en de uitwedstrijd tegen Willem II (19 februari) alvorens op 23 februari de uitwedstrijd tegen Benfica op het programma staat in de achtste finale van de Champions League. De return tegen Benfica is op 15 maart in de Johan Cruijff Arena.

Het is afhankelijk van de prestaties van Ivoorkust op de Afrika Cup wanneer Haller terugkeert bij Ajax. Woensdag spelen Haller en consorten de achtste finale tegen Egypte.