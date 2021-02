Brian Brobbey, vierkante spits van Ajax, komt zijn belofte na

Jaap de Groot Beeld Artur Krynicki

Soms heb je een zwak voor een voetballer. Brian Brobbey is er zo een. De vierkante spits van Ajax, met de wat droevige blik in de ogen. Die altijd wat in de schaduw van leeftijdgenoten als Ryan Gravenberch en Kenneth Taylor heeft gestaan. Omringd door scepsis. Veel gehoorde opmerkingen op De Toekomst zijn dat de 19-­jarige aanvaller in de kleine ruimte zijn beperkingen heeft en onvoldoende wendbaar is.

Op 31 oktober 2020 maakte Brobbey zijn debuut in Ajax 1 en volgens de huisregels scoorde hij meteen tegen Fortuna Sittard. Drie maanden later was het, als invaller bij een 1-1 stand tegen Willem II, opnieuw raak en werd puntenverlies voorkomen.

Vijf dagen daarna volgde het nieuws dat Brobbey zijn tot 30 juni lopende contract niet zou verlengen en daardoor transfervrij kon vertrekken. Dit gebeurde tijdens een week waarin Ajax naliet de voor 22,5 miljoen euro aangetrokken spits Sébastien Haller in te schrijven voor de Europa League en Andre Onana een jaar werd geschorst wegens overtreding van de dopingregels. Ineens was ook Brobbey een factor bij alle rampspoed.

Hij voelde zich er duidelijk ongemakkelijk bij. Alsof de strategie van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola hem was overkomen. Wel deed Brobbey voor de camera de aandoenlijke belofte om tot op het laatst alles voor Ajax te zullen geven. Opvallend was verder dat er geen sancties volgden. Vaak krijgen spelers die een transfervrije status forceren bij de club die jarenlang in ze geïnvesteerd heeft, geen speelminuten meer. Bij Brobbey niets van dat alles en dat zegt wel iets. Velen, inclusief trainer Erik ten Hag, hebben blijkbaar nog steeds het beste met hem voor.

Daarom besloot schrijver dezes Brobbey te volgen. Te beginnen op maandag 15 februari bij Jong Ajax-Dordrecht, waar hij als schaduwspits achter Lassina Traoré meters moest maken voor het drie dagen later geplande Lille-Ajax. Brobbey werkte hard, speelde slim en stelde Traoré na rust in staat om de 1-0 te scoren. Na deze assist werd hij meteen gewisseld.

Op donderdag 18 februari zou Brobbey zijn meest opvallende wedstrijd voor Ajax spelen. Na zijn invalbeurt, een kwartier voor tijd, was de teenager niet te houden en scoorde vlak voor tijd het winnende doelpunt. Zoals hij een week later als invaller opnieuw tegen Lille zijn club uit de gevarenzone trok, door met het hoofd de assist te leveren voor de 2-1 van David Neres.

Terwijl de Braziliaan in extase wegsprintte, bleef Brobbey met opgeheven armen en hoofd staan. In zijn eentje. Zijn belofte, om tot het laatst alles voor zijn club te geven, was hij nagekomen. Een ontroerend beeld.

Inmiddels sijpelt door dat Ajax toch een laatste poging gaat wagen om Brobbey vast te leggen. We gaan het zien. Maar of hij nu wel of niet in Amsterdam blijft, deze fijne knul wens je gewoon het allerbeste toe.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl.