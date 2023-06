Brian Brobbey: ‘Toen ik het even moeilijk had bij Ajax, kreeg ik via Instagram een berichtje van Patrick Kluivert’

Brian Brobbey (21) treedt maar wat graag in de voetsporen van Kluivert en Memphis als het op Oranje aankomt. Op het EK onder 21 in Georgië wil hij zich manifesteren als Neerlands hoop in bange (spitsen)dagen. ‘Alles minder dan de titel is voor mij een teleurstelling.’

De ‘mini-Derby der Lage Landen’ op het EK onder 21 is woensdag ook de clash van de spitsen. Jong België zet met Loïs Openda een pijlsnelle troef in. Bij de Nederlandse beloften zijn de ogen gericht op de beresterke Brobbey.

Beiden hadden gehoopt op de A-ploeg, maar in aanloop naar dit EK zagen ze dat hen vooral de nodige ellende bespaard is gebleven. Openda een rel rond doelman Thibaut Courtois en Brobbey een afgang in de Nations League Finals.

Veel minuten maken

Vorige maand hoorde Brobbey van bondscoach Ronald Koeman dat hij zich kon opmaken voor zijn tweede EK met Jong Oranje. “Hij zei: ‘Ik denk dat het verstandig is om daar te gaan spelen en veel minuten te maken.’ Of ik zonder het EK wel bij het Nederlands elftal zou zitten, weet ik niet. Maar Oranje komt sowieso,” zegt hij vol bravoure.

Oranje was er al, maar ook weer niet. Brobbey zat tweemaal bij de selectie. Speeltijd kreeg hij alleen op het trainingsveld. Met bewondering keek hij naar zijn concurrent. “Memphis. Goede speler hoor. Ik zag hem daarvoor natuurlijk op tv. De laatste keer dat ik erbij was, viel me op hoe goed en handig hij in kleine partijtjes was. Heel goed.”

Andere spitsen waar Brobbey van houdt zijn de Belg Romelu Lukaku en de inmiddels gestopte Didier Drogba. Spreken deed hij ze nog niet, maar hij had wel contact met een Nederlandse legende. “Toen ik het even moeilijk had bij Ajax, kreeg ik via Instagram een berichtje van Patrick Kluivert. Hij vroeg hoe het met me ging en hoe ik me voelde. Hij was geïnteresseerd in mijn situatie, gaf me vervolgens zijn nummer en zei: ‘Als er iets is, bel me. Ik ben er voor je en zal proberen je te helpen.’ Dat heb ik toen niet gedaan, maar ben ik nog wel van plan.”

Europees goud

Brobbey treedt maar wat graag in de voetsporen van Kluivert en Depay als de nieuwe aanvalsleider van Oranje. In Georgië wil hij Jong Oranje aan Europees goud helpen, en zich daarmee tegelijk ontpoppen tot Neerlands hoop in bange dagen.

Depay liep al drie fikse blessures op dit seizoen, van Cody Gakpo moet nog blijken of hij een echte spits is en Wout Weghorst fungeert vooral als breekijzer. “Natuurlijk wilde ik met het grote Oranje mee, maar ik zie dit niet als straf. Heb je onze poule gezien?”

Hij doelt op de Belgen en zijn Portugese teamgenoot Francisco Conceição, die hij later deze week treft. “Het is een heel sterk podium. Frankrijk, Engeland, ze doen allemaal mee. Daardoor lopen hier ook grote spelers van grote clubs. Twee jaar geleden was ik erbij, maar raakte ik voor de knock-outfase geblesseerd. Het is een mooie ervaring om mee te maken. En we willen het EK winnen. We zijn hier niet om in de groep of kwartfinale uitgeschakeld te worden. Alles minder dan de titel is voor mij een teleurstelling.”

Gezellig ploegje

Zin in het toernooi kreeg Brobbey steeds meer. Niet alleen vanwege de clashes, maar ook omdat hij bij Jong Oranje wordt herenigd met maatjes Quinten Timber en Ryan Gravenberch. En ‘matties’ Devyne Rensch en Kenneth Taylor zijn er ook bij. “Dat is leuk, maar ik kan met iedereen goed. Andersom ook, denk ik. We zijn een gezellig ploegje. Daarom gaan we ook voor elkaar door het vuur.”

Wat ook helpt, is dat Brobbey geen hinder meer ondervindt van de liesblessure waardoor hij het slotduel van Ajax met Twente moest staken. In Enschede kwamen twee pijnen bijeen: een nieuwe spierblessure en een stijlvolle afsluiter van een rampseizoen.

“Ik kwam terug om voor de derde keer kampioen worden. Verder ging het veel over mijn fysiek, maar je zag: als ik meer ging spelen, raakte ik er gewoon aan gewend. Dat lukt niet als je er in, uit, in en weer uit wordt gehaald. Mijn gevoel zei altijd wel dat ik negentig minuten kon spelen.”

Eredivisiegoals

Zo verliep zijn seizoen ook individueel teleurstellend. Niet gezien zijn moyenne, maar Brobbey mikte op meer dan de uiteindelijke dertien eredivisiegoals. “Dat is zeker niet genoeg voor mij. Ik kwam ook terug met het idee topscorer te worden. Als ik meer had gespeeld, was ik dat misschien ook geworden.”

Wat hij komend seizoen wil bereiken weet hij al. “Het allerbelangrijkste: kampioen worden. De twee titels met Ajax zijn het mooiste wat ik heb meegemaakt als speler. En ik wil nu wél topscorer worden. Met hoeveel goals? Dat vertel ik aan het begin van het seizoen wel. We moeten eerst weer een hecht team worden, net als onder Ten Hag. De nieuwe trainer Maurice Steijn ken ik nog niet zo goed, maar ik kijk ernaar uit hem beter te leren kennen. Maar eerst nog het EK natuurlijk. Ik ben sowieso happy bij Ajax.”

Dat ondervond ook assistent-trainer Michael Reiziger op het trainingsveld bij Ajax. Dat hij na het EK Erwin van de Looi opvolgt als bondscoach van de beloften, was net bekend toen Brobbey hem met zijn felicitatie weer eens hard liet lachen. “Ik zei: ‘Trainer, stel nou dat ik volgend seizoen weer bij Jong Oranje kom, dan moet je me wel aanvoerder maken hè’.”