Brian Brobbey op het WK? ‘Het is niet per se een doel, meer een droom’

Brian Brobbey (20) maakt zich met Jong Oranje op voor twee cruciale EK-interlands, vrijdagavond om 18.45 uur tegen Bulgarije en dinsdag tegen Zwitserland. De sterke spits van Ajax mikt op een eindtoernooi. Een jokerrol onder bondscoach Louis van Gaal? ‘Dat kan, als ik goed mijn best doe.’

In de patio van hotel Oud-Londen, ingeklemd tussen de Zeister bossen, schuift Brian Brobbey donderdag van de ene stoel naar de andere. Met regelmaat hangt een teamgenoot om zijn nek en steekt zijn bulderlach boven alle vraaggesprekken uit. Mitchel Bakker, die in 2010 tegelijk met Brobbey neerstreek in de jeugdopleiding van Ajax, krijgt geen genoeg van zijn dolletjes. “Ik vind het heerlijk om hier te zijn,” zegt Brobbey. “Het is leuk om alle jongens weer te zien. En er komen belangrijke wedstrijden aan. Vooral dinsdag tegen Zwitserland.”

Brobbey liep vorig jaar het tweede deel van het EK van Jong Oranje in Hongarije mis. “Ik wil er nu graag bij zijn. Maar als ik goed mijn best doe en het eerste elftal komt, wil ik daar natuurlijk ook bij zijn.” Bondscoach Louis van Gaal bombardeerde eerder tijdens eindtoernooien een jonkie tot ‘joker’. Joker? Een onbevangen aanvaller met scorend vermogen om Oranje waar nodig over een dood punt heen te helpen, zoals Memphis Depay deed in 2014.

Wie nu speurt bij Jong Oranje, vindt weinig gegadigden. Joshua Zirkzee misschien. Maar Brobbey komt wellicht meer in de buurt van dat profiel. Hij toonde zich de voorbije seizoenen een veelzijdige aanvaller. Eentje die door zijn kracht goed als aanspeelpunt kan fungeren, maar ook snel genoeg is om in de diepte te lanceren.

Dat ontdekten ook Fortuna Sittard, Willem II en AS Roma vorig seizoen. Brobbey stapte, tot woede van veel Ajacieden, transfervrij over naar Leipzig. Eenmaal terug als tijdelijke vervanger van Afrika Cupganger Haller was hij onmiddellijk beslissend tegen FC Utrecht en PSV. Na zijn revalidatie scoorde hij niet, maar was hij tegen Cambuur, Benfica en Feyenoord steeds dicht bij een treffer.

Iets voor jou, die jokerrol?

“Ik doe gewoon mijn best. Ik weet dat het dan kan. Bij Oranje komen.”

Je begon er zelf al over. Betekent dat dat je rekening houdt met het Nederlands elftal?

“Het is niet per se een doel. Meer een droom. Iedereen wil dat, weet je. En hard werken wordt vaak beloond. Dat blijf ik sowieso doen.”

Het is ook een beetje jouw rol bij Ajax. Of verwacht je nog basisspeler te worden dit seizoen?

“Ik heb laatst een heel goed gesprek gehad met de trainer. Hij was heel tevreden over mijn werklust, mijn goals tegen Utrecht en PSV en zei dat ik zo door moest gaan.”

Wat moet beter?

“Koppen man. Die kans tegen Cambuur moest erin. En tegen Feyenoord ook natuurlijk.”

Hoe lastig was de revalidatie van zeven weken?

“Je wil voetballen. Wedstrijden toekijken, is niet leuk. Het lastigste was de uitwedstrijd tegen Benfica. Er lag in de tweede helft best veel ruimte.”

Je hebt inmiddels alweer drie invalbeurten achter de rug.

“Klopt, heerlijk. Vooral winnen van Feyenoord in een volle Johan Cruijff Arena was een mooie ervaring.”

Jullie behielden twee punten voorsprong op PSV. Is dat genoeg?

“Het is spannend, maar ik denk wel dat wij kampioen worden als we gefocust blijven.”

Ook nu het piept en kraakt en Ajax niet meer zo gemakkelijk wint?

“Dat is wat mensen en media zien. Zij weten niet hoe wij ons voelen. Wij laten ze lekker praten en doen ons ding. We hebben veel vertrouwen in elkaar.”

Zijn jouw laatste maanden als Ajaxspeler ingegaan?

“Ik weet het niet man. Daarover heb ik nog geen contact met Leipzig. De technisch directeur spreek ik wel vaak. Hij wil vooral weten hoe het me gaat, ook door de blessure.”

Wat wil je?

“Dat weet ik niet. Ik ga binnen binnenkort even zitten met mijn zaakwaarnemer en dan gaan we kijken wat we gaan doen.”

Je weet toch wel wat je zelf wil?



“Nee, nogmaals: we gaan binnenkort zitten en een goed plan maken. Afwachten dus.”

Zie je het zitten om bij Ajax te blijven?

“Dat is een optie, zeker. Of ze me willen behouden?” Lachend: “Dat weet ik ook niet.”



Luister onze Ajaxpodcast Branie: