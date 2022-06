Brian Brobbey met twee goals belangrijk voor Jong Oranje

Na een klein uur spelen tikte Brobbey zijn tweede doelpunt van de avond binnen: 0-3 Beeld Pro Shots / Paul Meima

Nadat FC Utrecht-speler Quinten Timber de score al in de tweede minuut had geopend maakte Ajax-spits Brobbey een kwartier later na een fraaie actie 0-2. Een monsterzege leek in de maak, maar zo ver liet de thuisclub het niet komen. Na een klein uur spelen tikte Brobbey nog wel zijn tweede van de avond binnen: 0-3.

Met nog twee duels te gaan is Jong Oranje koploper in groep E met 20 punten uit 8 wedstrijden. Zwitserland volgt op één punt. Nederland speelt nog thuis tegen Gibraltar (7 juni) en uit tegen Wales (11 juni). De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar in Roemenië en Georgië.