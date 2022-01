Brian Brobbey komt binnen zonder kloppen

Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

“Brian is een spits met het Ajax-dna,” aldus Ten Hag. “Snel, sterk, makkelijk scorend en met het charisma dat bij deze club past: zelfbewust, met een beetje bluf. Snelheid is een wapen dat je nodig hebt om op het hoogste level succesvol te kunnen zijn. Iedereen weet dat ik het spijtig vond dat Brian afgelopen zomer naar Leipzig vertrok. Hij kan de concurrentiestrijd met Sébastien Haller in mijn ogen aan.”

Haller, topscorer van de Champions League en van de eredivisie, speelt momenteel met Ivoorkust op de Afrika Cup. De Braziliaan Danilo kon als stand-in van de sterke spits het afgelopen half jaar geen indruk maken. Brobbey wordt daarom voor een half jaar gehuurd van RB Leipzig. Het lukte Brobbey in Duitsland niet om een basisplaats af te dwingen. In negen Bundesliga-wedstrijden, vier Champions League-duels en één bekerwedstrijd scoorde hij niet. Wel gaf hij nog drie assists in de 252 speelminuten die hij kreeg.

Bij Ajax schoot hij zondag als een komeet uit de startblokken. In de negentiende minuut stond hij op de goede plek om een afgemeten voorzet van Dusan Tadic raak te koppen. In de extra tijd van de eerste helft maakte Brobbey zijn tweede, opnieuw was Tadic de aangever. De spits kroop uit de rug van de centrale verdedigers en was op snelheid niet te houden. De steekbal van de aanvoerder was op maat.

Ajax ging met een 3-0 voorsprong de rust in, een ongekende luxe in het stadion waar de Amsterdammers in het verleden zo vaak in het stof beten. In de vijfde minuut haalde Antony al een streep door de ongetwijfeld snode plannen van FC Utrecht. Het schot van de rechterspits werd onderweg van richting veranderd door Quinten Timber. De debuterende doelman Fabian de Keijzer was kansloos.

Ajax toonde zich oppermachtig in de Galgenwaard. De selectie heeft de rommelige aanloop naar de tweede seizoenshelft van zich afgeschud. Vergeten is de inderhaast door corona afgebroken trainingsstage in Portugal. Binnen een paar weken heeft de ploeg ruim afstand genomen van Feyenoord, met PSV de enige concurrent voor het kampioenschap. Ajax won voor de winterstop de klassieker met 2-0 en Feyenoord ging zaterdagavond bij de hervatting van de competitie in de Kuip met 1-0 onderuit tegen Vitesse. Het verschil tussen de rivalen, tweede en derde op de ranglijst, is nu zes punten.

Vol vertrouwen zal Ajax toeleven naar de topper tegen PSV volgende week in Eindhoven. Brobbey is een duidelijke toegevoegde waarde aan de selectie, een waardige vervanger van Haller, maar een heel ander type spits. Met Brobbey kan Ajax andere kwaliteiten aanspreken, zoals snelheid en diepgang.

Het waren sowieso de jonkies uit eigen jeugd die het in Utrecht lieten zien. Jurriën Timber is al het hele seizoen een stabiele factor in het hart van de verdediging, maar ook middenvelder Ryan Gravenberch toonde zondagmiddag zijn vaardigheden: sterk aan de bal, slim in de duels en met een enorm loopvermogen. De drie musketiers vormden de as van een ploeg die klaar lijkt voor de cruciale fase van het seizoen.