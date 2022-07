Brian Brobbey keert terug naar Ajax

Brian Brobbey: ‘Ik heb tegen Leipzig gezegd dat ik het liefst bij Ajax blijf. Dat begrepen ze.’ Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Brobbey zelf was weken geleden al akkoord over een persoonlijke verbintenis tot de zomer van 2027.

De twintigjarige spits kan met recht een kind van de club worden genoemd. Op zijn tiende kwam hij in de jeugdopleiding terecht. In de zomer van 2021 vertrok Brobbey transfervrij naar de club in Leipzig. Hij tekende hier een contract tot 2025. Toenmalig coach Erik ten Hag en belangrijke spelers als Dusan Tadic, Daley Blind en Davy Klaassen wilden graag dat de spits bleef, maar hij vertrok toch naar Duitsland.

Voorkeur voor Ajax

Het Duitse avontuur verliep anders dan gehoopt: in negen Bundesligawedstrijden, vier Champions Leagueduels en één bekerwedstrijd scoorde Brobbey niet. In de winterstop keerde toen nog negentienjarige Brobbey terug naar de Johan Cruijff Arena. In de tweede helft van het seizoen legde de spits er zeven doelpunten in, waarmee hij ook zijn aandeel had in de vijfendertigste landstitel.

Begin juni gaf Brobbey aan dat hij zijn directe toekomst in Amsterdam zag. “Contact met Leipzig is er wel. Ze belden om me te feliciteren met de landstitel. Ik heb ze gezegd dat ik het liefst bij Ajax blijf. Dat begrepen ze. Ze zeiden dat ze daarvoor openstonden, maar dat ik eerst met Ajax moest praten en niet voor niets terug kan.” Klaas-Jan Huntelaar, onderdeel van de technische staf, zei dat de club er alles aan zou doen om de goaltjesdief te houden.