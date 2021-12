‘Brian Brobbey keert op huurbasis terug bij Ajax, geen optie tot koop’

Brian Brobbey in actie voor Red Bull Leipzig. Beeld AP

Een gelukkig huwelijk tussen Brobbey en de Duitsers werd het nog niet en daar maakt Ajax nu handig gebruik van. De spits had geen gelukkige start van het seizoen bij de Duitsers. Eerst sukkelde hij met een blessure en eenmaal fit moest hij op zijn beurt wachten. Eind november startte hij tegen Bayer Leverkusen wel in de basis, maar werd hij al voor rust van het veld gehaald door assistent-trainer Achim Beierlorzer, die coach Jesse Marsch verving vanwege coronaperikelen. Laatstgenoemde werd een week later de laan uitgestuurd en vervangen door Domenico Tedesco.

De Duits-Italiaanse trainer heeft, in de enkele weken dat hij er nu zit, al besloten dat hij Brobbey de rest van het seizoen niet nodig heeft. Todesco zou liever met volledig gefocuste spelers willen werken die niet met hun hoofd bij een andere club zitten.

Ajax kan een extra spits na de winterstop goed gebruiken. De onbetwiste aanvalsleider Sébastien Haller, topscorer voor Ajax in de eredivisie en Champions League, is in januari en mogelijk een deel van februari met Ivoorkust actief op de Afrika Cup – al houdt de voetbalwereld met de oprukkende omikronvariant van het coronavirus nog een slag om de arm of het toernooi door kan gaan. Trainer Erik ten Hag wil daarom voor de zekerheid nog een extra spits toevoegen aan de selectie, en met Brobbey krijgt hij er eentje die de speelwijze van Ajax goed kent en snel inzetbaar is.

Vorige week zondag vertelde Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Brobbey, bij Studio Voetbal dat een terugkeer van de spits in de lucht hing. “Er zijn gesprekken met Ajax en Ajax laat echt zien dat ze hem terug willen hebben,” zei Raiola.

Snelle terugkeer

Vorig seizoen weigerde Brobbey zijn contract te verlengen bij Ajax en in maart tekende hij transfervrij bij Red Bull Leipzig. Technisch directeur Marc Overmars en Ten Hag leken erg ongelukkig met die keuze van de zelfopgeleide spits.

In mei bevestigde Ten Hag al dat Overmars de mogelijkheid onderzocht om Brobbey terug te kopen. En ook de spits, die in officiële wedstrijden vorig seizoen zes keer scoorde voor Ajax, leek steeds ongelukkiger te zijn met zijn keuze — en dus uiteindelijk van zins om terug te keren naar Amsterdam.