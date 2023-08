Brian Brobbey is op zoek naar goals: ‘Een spits moet scoren, ja toch?’

Brian Brobbey na een gemiste kans in de wedstrijd tegen Excelsior. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Een interview met Brian Brobbey is een aparte ervaring. Hij laat soms lange stiltes vallen na een vraag, of er volgt een kort ja of nee. Dan weer versnelt hij zijn zinnen en maakt hij duidelijk zijn punt. En na dat punt volgt dan vaak het retorisch bedoelde ‘ja toch?’

De vergelijking met de manier waarop hij voetbalt is snel gemaakt. Het is een beetje met horten en stoten en dan, pats, die versnelling. Alleen lukt het Brobbey op het veld maar niet om zijn punt te maken. In de oefencampagne maakte hij drie treffers, waarvan twee uit een penalty. In de eerste twee competitieduels verzilverde hij één (uit tegen Excelsior) van zeven opgelegde kansen.

Uit een analyse van die kansen valt van alles op te maken. Dat Brobbey moeite heeft met koppen, maar dat wist hij al. In de jeugdopleiding is er kennelijk niet voldoende aandacht besteed aan dat onderdeel van zijn spel – of heeft hij er zelf te licht over gedacht. En nu zit hij met de gebakken peren.

Opportunistisch

Als Ajaxspits past Brobbey niet in het rijtje van kopspecialisten Ruud Geels, Wim Kieft, John Bosman. Voetballers met elkaar vergelijken is ridicuul, maar er is vóór hem ook niemand geweest met hetzelfde profiel als dat van de huidige nummer 9 van Ajax. Brobbey is fysiek sterk, redelijk balvast en speelt graag met zijn rug naar het doel van de tegenstander. Maar hij kan ook plots wegdraaien en versnellen, met of zonder bal. Zijn schot is eerder hard dan geplaatst, en dat met zijn rechterbeen is duidelijk beter dan dat met links. Als afmaker is hij opportunistisch, niet verfijnd. In de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund probeerde hij de uitkomende keeper met een stiftje te verschalken. “Maar dat was net niet hoog genoeg.”

Waar het Brobbey om gaat, is dat hij wél geregeld in kansrijke positie opduikt voor keepers. De beelden van zijn goals en missers, maar ook die van het ontstaan van de kansen, kijkt hij geregeld terug met de videoanalist van Ajax, of met assistent-trainer Saïd Bakkati. “Met hem werk ik ook aan het afronden tijdens de training. Het geheim van een goal maken is volgens mij een mix van intuïtie en automatisme. Ik moet rustiger worden in mijn hoofd. Keepers gokken soms ook op wat jij doet als aanvaller. Ik moet blijven kijken, durven wachten. Koel zijn voor het doel.”

De verwachtingen zijn hoog. Alles wordt in het werk gesteld om Brobbey te laten excelleren. Er worden vanuit de technische staf geen onmogelijke eisen aan hem gesteld. “Ik heb zes trainers meegemaakt in een korte tijd: twee bij Leipzig, Jesse Marsch en Domenico Tedesco. En Erik ten Hag, Alfred Schreuder, John Heitinga en Maurice Steijn bij Ajax. Maar zij willen maar één ding van een spits: goals. Ja toch?”

Eerste paal

Er zijn genoeg mensen in zijn directe omgeving, privé en op de club, die zich bekommeren om het wel en wee van de aanvaller. “Laatst belde Klaas me,” vertelt Brobbey over een telefoongesprek dat hij na de wedstrijd tegen Heracles voerde met Klaas-Jan Huntelaar, voormalig topspits en thans manager technische zaken bij (Jong) Ajax. “Hij zei dat ik geduldig moest blijven en vertrouwen moest houden. Hij vond dat ik goed gespeeld had en dat dat de basis is. Dat de goals dan een keer gaan komen. Elke andere speler op het veld zou zijn vertrouwen kunnen halen uit een goede wedstrijd. Een spits niet. Die moet scoren. Ik speel liever slecht en dat ik met twee doelpunten belangrijk ben voor de ploeg, dan dat ik goed speel en kansen mis.”

Hij kan nog veel leren van een spits als Huntelaar. Koelbloedig zijn, stoïcijns blijven als het scoren even niet lukt. Lachend: “En naar de eerste paal gaan. Vindt Klaas leuk, de eerste paal. Ik doe liever alsof ik ga en dan kruip ik stiekem weg uit de rug van de verdediger. Kom ik vrij bij de tweede paal. Maar misschien moet ik het wat meer afwisselen.”

Het is een voortdurende zoektocht naar doelpunten. Brobbey maakte er vorig seizoen 13 in de eredivisie, bijna de helft tijdens een invalbeurt. “Niet slecht, niet goed.” In de jeugd maakte hij ooit 37 goals in één seizoen. Hij denkt niet dat hij het destijds vanwege zijn fysieke voorsprong op leeftijdgenoten makkelijker had. Dat de weerstand nu groter is en dat dat hem in de weg staat. “Kansen krijg ik nog steeds, in alle soorten en maten: intikkers, alleen voor de keeper, kopballen. En ik creëer ze ook zelf. Daar ligt het niet aan. Het moet misschien alleen een halve seconde sneller, terwijl je ook de beheersing moet hebben.”

Nieuwe gezichten

Vooralsnog is Brobbey de eerste keus in de spits. Met Chuba Akpom is er onlangs wel een concurrent voor hem bijgekomen. “Een leuke jongen,” zegt Brobbey. “We hebben net tijdens de lunch lang met elkaar gesproken, ook met Steven Bergwijn erbij. Hij vertelde zijn verhaal en wilde alles weten van de club. En hij vroeg wat voor spits ik ben. Het is belangrijk om elkaar snel te leren kennen. Er is weer zoveel veranderd in de groep, zoveel nieuwe gezichten.”

De vertrouwde gezichten heeft hij in het veld vaak in zijn buurt: Bergwijn, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Steven Berghuis. Het zijn de spelers die na vluchtig oogcontact precies weten waar Brobbey de bal wil hebben. “Want je moet als spits ook bediend worden.”

Met Bergwijn heeft Brobbey een klik. Tegen Dortmund lepelde de linksbuiten de bal fraai op het hoofd van de spits, die koppend scoorde. Hij kan het dus wel. Brobbey grinnikt. Kritiek moet je soms serieus nemen en soms met een korreltje zout, zegt hij. Hij refereert aan Bergwijn, die vorig seizoen vaak onder vuur lag. “Mensen vergeten snel. Ook als je best al wat hebt laten zien.”

In voetbal gaat het immers om vandaag. Vandaag moet het goed zijn. Gisteren telt niet, en morgen moet het beter. Ja toch?

