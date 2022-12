Braziliaanse voetballegende Pelé (82) overleden

De Braziliaanse voetballegende Pelé is op 82-jarige leeftijd overleden. De drievoudig wereldkampioen, die wordt gezien als een van de beste voetballers ooit, lag sinds eind november in het ziekenhuis. Vorig jaar werd bij hem darmkanker geconstateerd.

Pelé is de enige voetballer die drie keer wereldkampioen werd. Hij zegevierde met Brazilië op de WK’s van 1958, 1962 en 1970. Met 77 doelpunten in 92 interlands was de aanvaller heel lang de topscorer aller tijden van de ‘Seleção’. Tijdens het afgelopen WK in Qatar evenaarde Neymar het record van Pelé. Dat deed Neymar tijdens de via strafschoppen verloren kwartfinale tegen Kroatië.

Pelé volgde het WK vanuit het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paulo, waar hij eind november was opgenomen. In eerste instantie luidde de verklaring dat dit was voor behandeling van darmkanker, maar later bleek Pelé ook een luchtweginfectie te hebben. Sindsdien kwamen er steeds meer verontrustende signalen over de gezondheidstoestand van ‘O Rei’ (de koning), een van de bijnamen van Pelé.

Beste aller tijden?

Was hij de beste voetballer aller tijden? Tot pakweg halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw waren de kenners wereldwijd het erover eens dat er geen betere was geweest dan Edson Arantes do Nascimento, beter bekend als Pelé.

In 2020 was de wereld Diego Maradona al ontvallen, de Argentijn die ook vaak wordt genoemd als de grootste voetballer ooit. Waar Maradona tijdens en na zijn loopbaan verviel in een leven vol drank en drugs, bleef Pele altijd onberispelijk en beleefd. “Ik bewonder je heel erg,” liet hij in december 2020 nog weten aan Lionel Messi, die andere Argentijn die bij Barcelona Pelé een record ontnam. Tot dan was niemand trefzekerder geweest voor één club dan de Braziliaan, die voor Santos 643 keer scoorde.

Pelé in het bijzijn van Johan Cruijff. Beeld ANP / ANP

Pelé maakte in 1956 als 15-jarige zijn profdebuut voor Santos. Hij werd direct topscorer en mocht mee naar het WK van 1958 in Zweden. Daar schonk hij Brazilië zijn eerste wereldtitel, met twee goals in de finale tegen het gastland (5-2).

Vier jaar later nam Pelé in Chili zijn tweede gouden WK-medaille in ontvangst, hoewel hij de finale vanwege een blessure niet speelde. In 1966 vloog Brazilië er in de groepsfase uit, maar in 1970 kwam de derde wereldcup er alsnog. Met Pelé als centrale man in een legendarisch elftal, met spelers als Jairzinho en Rivelino.

In zijn nadagen vertrok Pelé naar New York Cosmos waar hij het voetbal in de Verenigde Staten een kortstondige ‘boost’ gaf. In 1977 ging hij met voetbalpensioen. Hij hield zich voor de Verenigde Naties bezig met het milieu, verrichtte commercieel werk en streed als minister van sport tegen de corruptie in het Braziliaanse voetbal.

Gezondheid

Sinds 2012 sukkelde Pelé met zijn gezondheid. Hij onderging diverse operaties aan zijn heup, kampte met klachten aan knieën en rug. In 2016 zou hij bij de opening van de Spelen van Rio de Janeiro de olympische vlam ontsteken, maar moest hij wegens fysieke ongemakken op het laatste moment verstek laten gaan. Publieke optredens werden schaars en meestal gedaan in een rolstoel. Volgens zijn zoon Edinho kampte zijn vader mede daardoor met depressiviteit.

Bij een verkiezing van de Fifa in 2000 werd zowel Pelé als Maradona gekozen tot speler van de eeuw. De Braziliaan won de traditionele verkiezing, waarbij officials, bondscoaches en journalisten stemden. Maradona kreeg de voorkeur van de voetbalsupporters via een internetstemming. Beide sterren kregen in Rome een bokaal.

Pelé speelde met Brazilië één keer tegen Oranje Pelé heeft met het Braziliaanse voetbalelftal één keer tegen het Nederlands elftal gespeeld. Dat was in 1963, een oefeninterland in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Oranje won met 1-0 dankzij een doelpunt vlak voor tijd van Peet Petersen. Pelé begon in de basis bij Brazilië, maar werd al na een half uur gewisseld. Vooraf was contractueel vastgelegd dat de wereldster slechts 30 minuten zou spelen. Een jaar eerder had Pelé met de ‘Seleção’ op het WK in Chili de wereldtitel geprolongeerd. De interland tegen Oranje was onderdeel van een Europese tournee van de Brazilianen. De wereldkampioen speelde een dag later in Eindhoven ook een vriendschappelijke wedstrijd tegen PSV.