Braziliaanse voetballegende Pelé (1940-2022) was een fenomenale alleskunner die de wereld verblufte met zijn talent

Is hij de beste voetballer aller tijden? De Braziliaan Pelé werd driemaal wereldkampioen en scoorde meer dan duizend doelpunten. Donderdag maakte zijn dochter Kely zijn overlijden op 82-jarige leeftijd bekend.

Hij legde een oorlog stil.

Dat was in 1967. Eind januari landde Pelé met zijn club Santos in Lagos, waar ze een demonstratiewedstrijd tegen het nationale elftal van Nigeria zouden spelen.

Op dat moment woedde er in Nigeria een burgeroorlog tussen de regering en de opstandige regio Biafra. Maar omdat Pelé kwam, kwamen de strijdende partijen een staakt-het-vuren van 48 uur overeen. De oorlog moest wijken voor voetbal. Zo groot was zijn naam.



Pelé scoorde twee keer, de wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Iedereen in het stadion was tevreden.

Daarna barstte de oorlog weer in alle hevigheid los.

Pelé, geboren op 23 oktober 1940 in Três Corações als Edson Arantes do Nascimento, was op dat moment de koning van het voetbal. Al bijna tien jaar. Vanaf het moment dat de bekende Braziliaanse sport- en toneelschrijver Nelson Rodrigues hem de bijnaam O Rei had gegeven. Dat deed hij in een column op 8 maart 1958.

Onweerstaanbaar

Pelé speelde toen al een jaar in het eerste van Santos FC (hij was vijftien toen hij zijn eerste wedstrijd speelde), en was ook al gedebuteerd in het Braziliaanse elftal. “Ik, over de veertig, kan al nauwelijks meer geloven dat iemand ooit zeventien is. En dan komt me dit joch het veld op met een absoluut onweerstaanbare, door het fatum gegeven autoriteit. Als een koning.”

En dan moet het WK van dat jaar noch worden gespeeld. Waar Pelé een belofte wilde inlossen die hij zijn vader had gedaan.

Daarvoor moeten we terug naar het jaar 1950. Naar 16 juli, als de laatste wedstrijd in de kampioenspoule van het wereldkampioenschap wordt gespeeld in het immense stadion Maracanã in Rio de Janeiro. Waar Brazilië alleen maar gelijk hoeft te spelen tegen Uruguay om voor het eerst wereldkampioen te worden. De kranten met de kop ‘Brazilië wereldkampioen’ zijn al gedrukt.

Maar Uruguay wint. En Uruguay wordt wereldkampioen. Alle 199.854 toeschouwers gaan huilend naar huis.

‘Ooit zal ik hem winnen’

Pelé was toen negen. Hij schopte op blote voeten een van lappen gemaakte bal over straat.

Pelés vader, zelf een profvoetballer, moest, gekluisterd aan de radio, ook huilen. De mare gaat dat Pelé tegen zijn vader zei: “Maak je geen zorgen. Ooit zal ik hem winnen.”

En Pelé wint de wereldbeker, de Jules Rimetcup, acht jaar later. De eerste wedstrijden zit hij nog op de bank, de keuzecommissie zou liever een zo wit mogelijk elftal hebben willen opstellen. Pelé, die al heeft ingezien dat discipline en een professionele houding hem het verst zullen brengen, wacht rustig af. Na aandringen van spelers stelt coach Vicente Feola hem (en ook Garrincha) toch op. En daarna was zijn huidskleur geen onderwerp meer.

In de kwartfinale tegen Wales maakt hij het winnende doelpunt. Hij was toen zeventien jaar en 239 dagen. (Nog altijd is hij de jongste speler die op een WK een doelpunt scoorde). In de halve finale tegen Frankrijk maakt hij drie doelpunten, en in de met 5-2 gewonnen finale tegen gastland Zweden twee keer.

Pelé in 1965. Beeld Getty

De gedreven Pelé die niet rookte en dronk, die overal kon spelen (een goede raad van zijn vader), een technisch fenomenale kopper en schutter. Met onweerstaanbare schijnbewegingen en dribbels. Een aanvaller die ook een uitstekende spelverdeler was. Hij was dol op een-tweetjes en combineerde zelfs met de schenen van tegenstanders. Ook stond hij wedstrijden op doel, en dat deed hij uitstekend.

Nationale schat van Brazilië

Kortom: de beste voetballer ter wereld. Of, zoals de Uruguayaanse schrijver Eduardo Galeano over hem schreef in zijn poëtische voetbalbijbel Glorie en tragiek van het voetbal: “Hij was nog geen twintig toen de Braziliaanse regering hem uitriep tot ‘nationale schat’ en de export van hem verbood.” (Pelé zou altijd voor Santos blijven spelen, op de laatste twee jaar na, die hij bij New York Cosmos sleet. De doelpuntenteller bleef na 1390 wedstrijden steken op 1301.)

Hij legde een stadion stil.

Dat was op 19 november 1969 in Rio de Janeiro.

In Maracanã. Pelé, hij is dan 29, stond op het punt een bal in het doel te schoppen. Het zou zijn duizendste doelpunt zijn. Hij is op dat moment nog steeds de allerbeste voetballer op aarde. Al waren er ook die zeiden dat hij al in zijn nadagen was.

Horrortackle van Morais

Zijn erelijst is op dat moment onovertroffen. Met Santos FC: zes keer Braziliaans kampioen, twee keer winnaar van de Copa Libertadores (de Champions League van Zuid-Amerika), tweemaal de wereldbeker voor clubteams. Met Brazilië werd hij in 1962 voor de tweede keer wereldkampioen, alhoewel hij in de tweede wedstrijd zo erg aan zijn lies geblesseerd raakte dat hij op dat toernooi geen wedstrijd meer speelde. En op het WK van 1966 in Engeland schopte de Portugese uitbener João Morais hem na een horrortackle uit het toernooi.

Maar hij was nog steeds O Rei.

Op die novemberdag in 1969 zullen ‘slechts’ zo’n 65.000 aanwezigen iets magisch zien. Santos is op bezoek bij Vasco da Gama. De supporters van de ploeg uit Rio scanderen zijn naam, en willen dat hij dat duizendste doelpunt daar maakt. De spelers van Vasco niet. Een verdediger kopt de bal achter zijn eigen doelman, om de achter hem opdoemende Pelé maar niet te laten scoren.

Maar in de 78ste minuut wordt hij in het strafschopgebied van Vasco gevloerd. De scheidsrechter geeft een strafschop. Een speler van Vasco haalt de noppen van zijn voetbalschoen een paar keer over de stip om het Pelé moeilijk te maken de bal goed neer te leggen.

Duizend doelpunten

Pelé legt de bal neer, neemt een aanloop en schiet de bal op kniehoogte links van doelman tegen de touwen. Hij rent het doel in, pakt de bal uit het net en kust die. En nog een paar keer.

Duizend doelpunten. Duizend! Het nieuws gaat de hele wereld over.

En er komt nog meer moois.

Het WK van 1970 in Mexico. Pelé was door velen afgeschreven. Het werd zijn zwanenzang in een fantastisch Braziliaans team. Het bijna-doelpunt tegen Tsjechoslowakije (die lob van eigen helft over Victor die net naast ging.) Nog een bijna-doelpunt, Pelé zei al ‘goal’, maar zijn kopbal werd door de Engelse doelman Gordon Banks uit het doel geranseld. Hij scoorde met een geweldige kopbal het eerste doelpunt in de finale tegen Italië. En dat passje op Carlos Alberto die de 4-1 scoort, is ook iconisch.

Pelé is voor de derde keer wereldkampioen. In dat opzicht is hij de meerdere van al die andere spelers die met hem de strijd aangaan om de titel ‘Beste voetballer aller tijden’, of ze nu Cruijff, Maradona of Messi heten.

Hij legde de wereld stil.

Ongeneeslijk ziek

Het was in december van dit jaar, tijdens het WK voetbal in Qatar. Toen het nieuws kwam dat Pelé ongeneeslijk ziek was.

Op een wolkenkrabber in Doha verscheen de tekst ‘Get well soon Pelé’.

De selectie van Brazilië onthult na het gewonnen kwartfinaleduel met Zuid-Korea een lang spandoek met zijn naam en beeltenis. Een hommage en een hart onder de riem.

Maar hij werd niet beter. Pelé stierf op 29 december, 82 jaar oud.

De discussie wie de beste voetballer is, die ooit over de velden ging doet er even niet toe.

Het laatste woord is aan Eduardo Galeano: ‘Maar wie het geluk heeft gehad hem te zien spelen, heeft geschenken van bijzondere schoonheid ontvangen: momenten van een zo grote onsterfelijkheidswaarde, dat ze ons laten denken dat onsterfelijkheid bestaat.’

Pelé sloot zijn loopbaan af bij de New York Cosmos in 1977. Beeld Getty