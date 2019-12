Podcast

Branie-podcast: komt Ajax los met 6 punten of komt AZ langszij?

Zondag speelt Ajax uit bij AZ. Komen de Amsterdammers los met 6 punten of komt AZ langszij? Ook de vraag: hebben we al een beetje zin in de Europa League? Ronald Ockhuysen praat met Bart Veenstra en Bram van der Ploeg van Ajax Showtime en Ajaxwatcher Dick Sintenie van Het Parool.