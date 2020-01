Podcast

Branie-podcast: Kan Ajax zich herpakken tegen PSV?

Het Parool presenteert met Ajax Showtime de podcast Branie. Deze podcast verschijnt vlak voor de grote wedstrijden van Ajax om de voorpret te vergroten en de spanning te temperen. In aanloop naar de topper Ajax-PSV (aanstaande zondag) praten Dick Sintenie, Finn Dekker, Jesse ter Haar en Ronald Ockhuysen over Ryan Babel (aanwinst, of niet?), Jong Ajax, de blessures en de ideale opstelling tegen PSV.