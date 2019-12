Podcast

Branie kijkt vooruit naar Ajax-Valencia

Op weg naar de beslissende wedstrijd Ajax - Valencia. Wordt het overwinteren in de Champions League of...? Ronald Ockhuysen praat met Finn Dekker (adjunct-hoofdredacteur Ajax Showtime) en Dick Sintenie (Ajaxwatcher van Het Parool) over wedstrijdspanning en het grote verlangen naar de winterstop.