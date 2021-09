Branie: Hoe het oude logo terugkeerde op het shirt van Ajax

Te gast is Sander Huisman, voorheen woordvoerder van supportersvereniging AFCA en jarenlang het belangrijkste gezicht van de campagne ‘Geef Ajax z’n gezicht terug’.

Wat er door hem heen ging toen hij, na een strijd van tien jaar, het oude logo deze zomer weer op het thuisshirt zag? “Het deed wel wat met me. Het was een hele leuke dag om mee te maken, heel bijzonder.”

Huisman blikt in deze aflevering uitgebreid terug de jarenlange strijd voor de terugkeer van het oude logo. Hoe verliepen bijvoorbeeld destijds de eerste gesprekken met het bestuur van Ajax? “Ze keken ons met glazige ogen aan. Waar hadden we het over?”

De andere gast is Paroolredacteur en fervent Ajaxsupporter Josien Wolthuizen. Hoe denkt zij over de terugkeer van het logo dat stamt uit een tijd waarin ze nog niet eens was geboren?

Ook de geschiedenis van het oude én het nieuwe logo komt aan bod. Want waarom verving Ajax na 63 jaar in 1991 eigenlijk het oude logo? En hoe zit dat met die talloze versies ervan? Menno Pot vertelt er uitgebreid over.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot.

