Branco van den Boomen van Toulouse FC is absoluut miljonair na juni

Beeld Artur Krynicki

Een 8+ voor Branco van den Boomen

Volgens de site FootyStats verdient Van den Boomen ongeveer een half miljoen euro per jaar. Dat strookt met mijn theorie dat er in de Ligue 1 gemiddeld minder wordt betaald dan in de Nederlandse top. Gisteren zag ik dit seizoen voor het eerst een hele wedstrijd van Toulouse. Ze wonnen met 4-1 van Troyes. Van den Boomen had twee assists, zeven totaal tot nu toe, en schoot zijn vierde penalty van het seizoen binnen. Bij L’Équipe verdiende hij een 8 en een plek in het elftal van de week. Hij speelde dan ook een geweldige wedstrijd, als dirigent, de rechtsbenige Van Hanegem. Voor hem stond er een soort Kindvall in de spits, Thijs Dallinga, voorheen Excelsior, aan wiens loopacties L’Équipe een aantal beelden wijdde. Van den Boomens contract loopt af in juni. Daarna is hij absoluut miljonair.

Branco van den Boomen. Beeld AFP

