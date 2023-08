Branco van den Boomen terug bij Ajax: ‘Ik heb het gevoel dat mijn beste jaren nog komen’

Branco van den Boomen in Ajaxtenue tijdens de vriendschappelijke oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht vorige maand in Brussel. Beeld Geert van Erven/Getty Images

Na drie jaar bij de Franse club Toulouse had de transfervrije Branco van den Boomen (28) de clubs voor het uitkiezen. Vanuit verschillende competities werd interesse getoond in de speler die in de Ligue 1 bijna net zo veel kansen creëerde als PSG-ster Lionel Messi.

Met zeven clubs ging Van den Boomen om tafel, fysiek of digitaal. Van den Boomen: “Van veel clubs wil je dan ook horen wat ze je te bieden hebben.”

Welkome toevoeging

Ajax en Lille bleven over. De Franse kampioen van 2021 trok Van den Boomen, ook vanwege de aanstelling van de Portugees Paulo Fonseca als hoofdtrainer.

Bij Ajax was toen nog niet bekend wie de trainer zou worden. Dus sprak hij alleen met directeur Sven Mislintat. “Daarin wist hij misschien wel meer over mij dan ze bij andere clubs, met directeur én trainer, over mij konden vertellen.”

De parate kennis van Mislintat, die in de spelmaker ook leeftijdstechnisch een welkome toevoeging voor de renovatie van de Ajaxselectie zag, gaf niet de doorslag bij Van den Boomen. De Brabander had tal van andere redenen om terug te willen keren bij de club waar hij tien jaar geleden als belofte niet doorbrak.

Eergevoel als extra trigger

“Ik speelde bij Jong Ajax vooral centraal achterin en was ook gewoon niet goed genoeg,” zegt van den Boomen. “Ik vond het prachtig dat ze me nu terug wilden. Ook vanwege de uitstraling van de club. Ajax is derde geworden, ja, maar Ajax blijft wel de grootste club van Nederland. Dat gaf me een eergevoel en het was een extra trigger. Ik dacht: nu ga ik laten zien dat ik wél goed genoeg voor Ajax ben.”

Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Terwijl Ajax naarstig naar een kwaliteitsimpuls speurt, toont de als eerst gehaalde nieuweling zich vooralsnog een directe versterking.

Van den Boomen, vernoemd naar de Braziliaanse scherpschutter Branco, deed zijn voornaam op jonge leeftijd al eer aan met zijn fijne traptechniek. Aangeboren, zegt hij meteen.

Iets speciaals

Hij doelt op zijn vader Harry die vanwege een blessure als belofte bij PSV moest afhaken. Die had en heeft nog steeds een streep in de benen, net als Branco’s jongere broer. “Rond mijn twintigste realiseerde ik me dat ik iets speciaals had waar ik meer uit moest halen. Met zo’n mooie trap was ik immers niet goed genoeg voor de eredivisie. Daarna heb ik daaraan, en ook aan mijn motoriek en mentaliteit veel gewerkt,” zegt de oud-speler van Eindhoven, Willem II, Heerenveen en De Graafschap.

Bij Toulouse ging het ineens hard. Van den Boomen bleef na trainingen altijd aan zijn trap schaven, maar werd nu ook tijdens sessies apart genomen om aan standaardsituaties te werken. “Ik heb in Frankrijk veel aan mijn spel toegevoegd. Ik was in het draaien niet de snelste. Mijn motoriek werd beter, daardoor kon ik steeds makkelijker combineren. Zo ben ik, denk ik, steeds meer een typische Ajaxspeler geworden. Ik wist ook: hier kom ik nog meer aan de bal.”

Extra pluspunt

Wat hem ook naar Ajax dreef, was zijn familie. Van den Boomen heeft een dochter van twee. Zijn ouders zagen Novee hooguit eens in maand, als ze naar Toulouse kwamen. En verder was het veel facetimen met oma’s en opa’s.

“Dat was lastig,” zegt de middenvelder. “Ik wist dat als ik voor Ajax zou kiezen, dit een extra pluspunt zou worden. Dat is de afgelopen vijf weken wel gebleken. Ze herkent familieleden nu veel sneller. En als ze ’s morgens wakker wordt, begint ze te steigeren omdat ze weet dat haar nichtje komt.”

Zaterdag zitten ze in de Johan Cruijff Arena waar Van den Boomen met een omweg alsnog zijn opwachting zal maken. Wie de oefencampagne heeft gevolgd, weet dat trainer Maurice Steijn moeilijk om de transfervrije nieuweling heen kan. “Ik snap dat mensen dachten: hij was transfervrij en daardoor misschien voor de breedte gehaald, maar dat gevoel heb ik zelf niet. Ik ben hier echt gekomen om te spelen.”

Alles draait om winnen

Bij Toulouse was Van den Boomen de vice-captain, die in drie seizoen liefst 36 assists noteerde. Heeft Ajax na het vertrek van Tadic een nieuwe assistkoning in huis gehaald? “Ik hoop wel aan wat goals bij te dragen, maar ik heb aan het eind van het seizoen liever geen assists en de titel, dan tien assists en de tweede plaats.”

“Ik wil gewoon winnen,” vervolgt de routinier. “Ook dat komt met de jaren. Als jonge jongen maak je andere keuzes en wil je jezelf meer in de kijker spelen. Nu weet ik: alles draait om winnen. De eer is vooral om kampioen van Nederland te worden. Dat wil iedereen hier. Ik ben nu ook wel klaar met de voorbereiding. Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ben ook heel benieuwd naar de eredivisie.”

Van den Boomen zes jaar na zijn vertrek bij Heracles met titelaspiraties terug in de eredivisie. Dat terwijl het amateurvoetbal voor hem in de eerste divisie lang dichterbij was dan de top van Nederland. “

Ik dacht altijd wel: ik ben beter dan bepaalde jongens. Maar soms valt het kwartje later, in je hoofd vooral,” stelt Van den Boomen. “Ik vind dat ergens ook wel mooi. Het tekent de mens. Dat ik iemand ben die niet opgeeft. Hopelijk komen mijn beste jaren nog. Dat gevoel heb ik heel sterk.”