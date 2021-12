Boze Max Verstappen recht direct de rug: ‘Er kan nog heel veel gebeuren’

Beeld AFP

De frustratie zat samengebald in de vuisten van Jos Verstappen. Zoon Max was bezig aan zo’n akelig snelle omloop, misschien wel ‘het rondje van het jaar’, maar met de finishlijn bijna in zicht spoelde hij zijn potentiële pole position door het putje. Juist in deze voorlaatste race van het seizoen, waarin Verstappen acht punten voorsprong op Lewis Hamilton verdedigt, lag er een pracht van een kans om de race van plek één te starten.

Het had zijn leven in Jeddah zondag een stuk gemakkelijker gemaakt, dat besefte Verstappen uiteraard ook wel. Hij was boos op zichzelf (‘Niemand is perfect’), teleurgesteld dat hij het nu met plek drie moet doen (‘Maar dit is ook racen’). Maar hij rechtte direct de rug. Juist het feit dat pole position voor het grijpen lag, was op zich goed nieuws. “We hebben de snelheid,” zei Verstappen in de paddock aan de Rode Zee. “Dat was de laatste paar races niet het geval. Twee weken geleden in Qatar zaten we er nog bijna een halve seconde achter. Dus kan er nog heel veel gebeuren, ik heb wel vertrouwen in onze kans.”

Eén van de spannendste kwalificaties van de laatste jaren eindigde dus met een doffe klap tegen de muur. Pole voor Hamilton, die eigenlijk de hele sessie worstelde met zichzelf en de auto, maar op het moment suprême toch weer kwam bovendrijven. Plek twee voor zijn ‘wing man’ Valtteri Bottas. En daarna dus Verstappen.

Goede auto

Juist op het supersnelle, maar ongelooflijk listige circuit is het voor de Nederlander zondag zaak om vol voor de winst te gaan - want dat zit erin - maar een ongeluk als zaterdagavond te vermijden. “Een foutje zit hier in een klein hoekje. Maar in de race rijd je niet zo op de limiet als in de kwalificatie natuurlijk.”

De blinde bochten, de hoge snelheid op bijna de hele baan, de meedogenloze muur. Ga er maar vanuit dat er ook in de race van zondagavond ‘dingen’ gaan gebeuren. De kans op een safety car is zeer hoog. Coureurs moeten twee uur lang in opperste concentratie blijven, maar dat geldt ook voor de teamleden aan de pitmuur. Met de juiste beslissingen en tactiek is er, precies zoals Verstappen zegt, nog van alles mogelijk in Saoedi-Arabië. Maar het blijft balanceren op het smalle asfaltlint: zo hard mogelijk racen, zonder ergens iets of iemand te raken.

Eerst is het afwachten wat de precieze schade van de crash is, vooral aan zijn versnellingsbak. “Het voelde niet heel hard aan,” zei Verstappen. “Maar we moeten het afwachten.” Dat geldt ook voor het antwoord op de vraag hoe duur de kus met de muur hem komt te staan. “We hebben nog steeds twee races te gaan,” redeneerde de Limburger koeltjes. “Het belangrijkste blijft dat we een goede auto hebben.”