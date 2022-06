Botman is nu een van de duurste Nederlandse verdedigers ooit

Sven Botman maakt zich op voor een toptransfer van zo’n 40 miljoen euro naar Newcastle United. De verdediger komt daarmee in één klap in een illuster rijtje terecht.

Eerder deze maand zette de aanvoerder van Jong Oranje zijn zinnen op een spoedige overstap naar een topcompetitie. Botman (22) wilde het liefst de hele voorbereiding bij zijn nieuwe club meepikken, liet hij in gesprek met deze krant weten, en krijgt nu zijn zin.

De komende dagen ondergaat hij de nodige medische tests, waarna hij zijn krabbel zal zetten onder een contract tot medio 2027 op St. James’ Park, om later in de week ook acte de présence te geven tijdens de eerste training voor het nieuwe seizoen.

Newcastle United troeft daarmee AC Milan af in een nek-aan-nekrace. San Siro leek lange tijd Botmans volgende bestemming te worden, ook omdat de kersverse Italiaanse kampioen de voorbije jaren maar wat graag winkelde bij Lille. Zo schoot Milan met aanvaller Rafael Leão en doelman Mike Maignan in de roos en moesten Botman en Renato Sanches de volgende voltreffers worden. De topclub komt echter in Amerikaanse handen, en van het getreuzel dat daarmee gepaard ging, maakte de Premier League-club dankbaar gebruik.

Gericht inkopen

In Newcastle zitten ze sinds vorig jaar, toen de club door een Saoedisch consortium met een waarde van liefst 367 miljard werd overgenomen, niet meer om geld verlegen. Tot een invasie van spelers leidde dat (nog) niet. Waar andere clubs vaak de ene na de andere oude vedette binnenhaalden na een overname, koopt Newcastle juist gericht in. Daarbij is het oog vooral gericht op spelers met potentie.

Vandaar ook dat Botman al snel op het verlanglijstje verscheen van Newcastle, dat onder trainer Eddie Howe een opmars inzette en zich de komende jaren in de top van de Premier League wil nestelen. De linkspoot werd twee jaar geleden door Lille voor 8 miljoen euro overgenomen van Ajax. In Noord-Frankrijk had hij meteen een groot aandeel in de titel, waarbij het sterrenteam van PSG verrassend werd afgetroefd. Dit jaar sneuvelde Lille met Botman in de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea.

Die maakte de verdediger uit Badhoevedorp nog mee, omdat pogingen van Newcastle een maand eerder nog strandden. De voorbije weken pakten de Magpies alsnog door, door als eerste een akkoord met Lille te bereiken. De transfersom kan oplopen tot zo’n 40 miljoen euro, waarmee Botman na Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Nathan Aké de duurste Nederlandse verdediger ooit wordt en na Nicolas Pépé (Arsenal) en Victor Osimhen (Napoli) de grootste verkoop van Lille wordt.