Botic van de Zandschulp speelt op Roland Garros: waar ligt zijn plafond?

Uit het niets bestormde Botic van de Zandschulp (27) twee jaar geleden de tennistop. Hij doet ook mee aan Roland Garros, dat zondag weer begint. Weet hij zijn succes van vorig jaar te herhalen? ‘Het allerbelangrijkste is dat hij rustig is in zijn hoofd.’

September 2021, Louis Armstrong Stadium, vierde ronde van de US Open. Als Botic van de Zandschulp tegen Diego Schwartzman een 2-0 voorsprong in sets verspeelt, zoekt hij na de vierde set het toilet op. Hij loopt langs een tv, waar hij een Amerikaanse commentator hoort zeggen dat hij nu echt geen kans meer heeft tegen de taaie en ervaren Argentijn. Opgefrist stapt Van de Zandschulp de baan weer op, tikt Schwartzman er met 6-1 af en staat in de kwartfinale van een grand slam.

“Typisch Botic,” zegt Remco Schreurs, die hem vanuit zijn tennisschool in Apeldoorn tot 2021 ongeveer vijftien jaar trainde en coachte. “Zeg vooral hard genoeg tegen hem dat iets niet kan.”

Zo was hij als jonge tiener al. Van de Zandschulp heeft een doel nodig, ook in trainingen. Een trigger, iets wat hij kan winnen of bereiken. “Een drill van honderd forehands cross heeft geen zin, hij is na dertig ballen verveeld. Laat hem ergens voor strijden en hij gaat aan.”

“We hebben echt honderdduizend spelletjes gedaan. Botic wil ook altijd alles begrijpen voordat hij ergens aan begint. Hij houdt van praten, wil zijn verhaal kwijt, of gerustgesteld worden.”

Allround en attractief spel

Wie na een paar maanden werken of omgaan met Van de Zandschulp stelt dat hij hem kent, wordt door Schreurs niet geloofd. Het duurt een paar jaar om hem echt te doorgronden en begrijpen, is zijn overtuiging. “Hij is kritisch, eigenzinnig, intelligent en extreem perfectionistisch. En hij heeft een gebruiksaanwijzing. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om met hem te werken, want het kost veel tijd en energie.”

Van de Zandschulp, geboren in 1995 in Wageningen, is introvert. Hij houdt zich redelijk gesloten voor de buitenwereld. Op de baan is hij door zijn oogopslag en lichaamstaal geen tennisser die overloopt van flair en direct alle harten verovert. Zijn spel daarentegen, allround en attractief, wordt ondergewaardeerd.

Schreurs zegt dat veel trainers aanvankelijk geen mondiale toptennisser in hem zagen. Hij wel. “Ik weet nog dat hij een jaar of 12 was en ging trainen met voormalig proftennisser Jesse Huta Galung. Jesse zei na afloop: wat stuitert die bal bijzonder. Het effect dat Botic meegeeft, is extreem. Daardoor is het voor tegenstanders heel lastig om de bal na de stuit te timen.”

“In Nederland kunnen misschien twintig mensen überhaupt tegen Botic tennissen. De rest houdt het een kwartier vol, dan valt je arm eraf. Zijn spin is echt van het niveau top 10 van de wereld. Daarnaast is hij technisch zo ontwikkeld dat hij op elke ondergrond goed kan spelen. En hij is slim. Als hij niet kan scoren, zorgt hij voor een oplossing zodat zijn tegenstander dat ook niet kan.”

Enorme tennisliefhebber

Generatiegenoot Tallon Griekspoor (26) kan het weten. Hij kreeg tijdens trainingen geregeld op zijn lazer van Van de Zandschulp. “Als hij alles raakt, ziet het er zo makkelijk uit.”

“Hij heeft het hele plaatje: voetenwerk, snel op de benen, snelle armen, aanvallend en verdedigend goed, volleren en serveren. Als hij in zijn modus zit, mist hij geen bal meer. Dan zit er echt geen grens op die jongen.” Top 10-materiaal, durft Griekspoor wel te zeggen. “Zijn pieken zijn ongelooflijk.”

Maar trainers en collega’s zijn niet bang om ook de andere kant te benoemen. De meeste progressie is voor Van de Zandschulp te boeken in het mentale gedeelte. Hij is zelf de eerste die dat erkent en benoemt.

Onlangs kon iedereen in de finale van het ATP-toernooi in München zien wat spanning met een tennisser kan doen. Van de Zandschulp had het Deense toptalent Holger Rune op zijn rug liggen, maar in het zicht van de haven namen de zenuwen het over en verloor hij, ondanks een 5-2 voorsprong in de derde set en vier matchpoints.

“Pure paniek,” zegt Griekspoor. “Vreselijk pijnlijk om te zien, zoiets gun je niemand. Het was de stress van de eerste titel, de druk die hij zichzelf oplegt. Misschien deels omdat Tim van Rijthoven en ikzelf al een titel hebben gewonnen, terwijl hij al twee jaar hoger staat dan wij.”

“Botic kan zich soms verliezen op de baan en te negatief zijn naar zichzelf toe. Dat maakt hem kwetsbaar. Maar het is heel goed dat hij dat zelf weet, erover praat en heel bewust met zijn werk bezig is. Het is een slimme jongen, die van veel dingen veel weet. En hij straalt het misschien niet altijd uit, maar het is een enorme tennisliefhebber.”

Kwestie van veel praten

Paul Haarhuis, oud-wereldtopper in enkel- en dubbelspel, zat in München als coach op de tribune. Van de Zandschulp stopte in februari de samenwerking met Peter Lucassen en vroeg de Davis Cupcaptain ter overbrugging een paar weken mee te reizen.

“Kijk, als iemand steeds zijn eerste service mist door een verkeerde opgooi, geef je een simpele tactische tip,” zegt Haarhuis, die Van de Zandschulp zo’n zes jaar kent. “Als de spanning toeslaat, probeer je als coach iemand ook te allen tijde te steunen, maar is dat veel moeilijker. Let op je ademhaling, dat zei ik.”

Van de Zandschulp is geen uitzondering. Iedere amateurtennisser kent het gevoel van de arm die op slot schiet op een cruciaal moment. “Het gaat er alleen om: wat ga je de volgende keer anders doen? Als je niets verandert, overkomt je precies hetzelfde en dat wil je vermijden,” zegt Haarhuis.

“Het is een kwestie van veel praten. Wat voelde je, waarom was je zo onrustig, wat deed het met je? Botic is met álle details van het tennis bezig. Twee uur voor een training gaat hij al richting de baan voor de warming-up. Maar op de baan zie ik ook dat hij met dingen bezig kan zijn die zijn tennis echt niet positief beïnvloeden.”

“Botic is tegelijkertijd nu heel professioneel bezig om te zoeken naar de juiste zaken om zo goed mogelijk te presteren. Wie ben ik als persoon, waar helpt me dat en waar kom ik mezelf tegen? Wat is er allemaal mogelijk?”

Wat geeft plezier?

Unaniem vindt het trio de keuze van Van de Zandschulp voor de ervaren trainer Sven Groeneveld niet alleen goed, maar ook het bewijs dat de speler doelbewust met zijn carrière bezig is. Schreurs: “Sven is tactisch verschrikkelijk sterk. Iemand die het bewezen heeft en echt boven Botic staat. Hij zal alle aspecten gaan behandelen.”

“Maar het allerbelangrijkste is dat Botic rustig is in zijn hoofd. Ik nam altijd al het gezeik op me, bijvoorbeeld met de bond. Als Botic geen zorgen aan zijn kop heeft, zie dan maar eens van hem te winnen.” Griekspoor vindt het een ‘interessante keuze’. “Botic is op zoek naar een rustpunt langs de kant, iemand die altijd het overzicht heeft en rust uitstraalt.”

Haarhuis noemde ook de naam van Groeneveld toen Van de Zandschulp hem om advies vroeg. “Hij heeft met zoveel toppers gewerkt, van Monica Seles tot Maria Sjarapova en Greg Rusedski, die echt om het hoogst haalbare speelden. Zij hadden ook allemaal ergens hun twijfels over. Dat levert zoveel inzichten op voor een coach.”

“Ik vind dat je ook de vraag moet stellen: waar haal jij plezier uit? Je gaat als tennisser vaak op je plaat, dus je moet op zoek naar momenten of dingen die je plezier geven. Eten in een goed restaurant, kaarten, voetballen, bepaalde fysieke of technische doelen.”

“Ik zie bij Botic dat door de onrust soms het plezier in het spelletje naar de achtergrond verdwijnt. Ik verloor ook van Tim Henman op Wimbledon na een matchpoint te hebben gehad, ik voelde ook druk. Er was veel minder prijzengeld dan nu en dus móést je presteren. Maar ik vond niets mooier dan het leven dat ik leidde.”

Onrust bij gemiste bal

Laatst wees Haarhuis Van de Zandschulp er nog eens op: dit wordt pas het tweede Roland Garros waarbij je rechtstreeks geplaatst bent voor het hoofdtoernooi, pas je tweede volledige jaar op de ATP Tour. Oftewel, hij leert nog elk jaar bij.

“Voor nu is een goede, liefst langdurige samenwerking met een coach belangrijk. Dat geeft rust. Botic is nog lang niet tevreden, hij voelt dat er meer in zit en dat is terecht. Hij is een slimme speler met overzicht en power. Hij wordt alleen nog te onrustig bij een gemiste bal. Dat zou niet moeten, want zelfs Novak Djokovic verliest 45 procent van de punten. Het is de kunst van het incasseren.”

Toen de toernooien in de coronaperiode werden afgelast, werkte Van de Zandschulp zich een slag in de rondte met een fysieke trainer. Het was volgens Schreurs de sleutel naar zijn doorbraak, twee jaar geleden in New York.

“Hij had toen ook baat bij yoga. Je begrijpt je lichaam beter, gaat beter met spanning om. Misschien moet hij dat weer oppakken, want ik weet niet zeker of hij openstaat voor een sportpsycholoog.”

“Botic moet München ook vergeten. Pats, boem, accepteren. Dan komt die titel wel. Als je naar zijn resultaten tegen top 10-spelers kijkt, is het bijna vreemd dat hij nu op plek 30 staat.”

Tegelijkertijd: tot twee jaar geleden hadden weinigen Van de Zandschulp deze toekomst voorspeld. “Daarom geeft het ook veel voldoening om met hem te hebben gewerkt,” zegt Schreurs. “Maar hij heeft het zelf gedaan. Botic zei vaak genoeg: ‘Ik heb geen zin meer, ik stop met tennis. Lekker de avonden vrij, leuke dingen doen in het weekend.’ Dan zei ik: als je nu vijf jaar keihard traint, hoef je daarna helemaal nooit meer te werken.”