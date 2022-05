Botic van de Zandschulp begint als geplaatste speler aan Roland Garros: ‘Mentaal ben ik sterker geworden’

Botic van de Zandschulp op de Australian Open in januari. Beeld Clive Brunskill/Getty Images

De Thalys bracht hem woensdagochtend naar Parijs. Botic van de Zandschulp, de nummer 26 van de plaatsingslijst op Roland Garros, kon in alle rust reizen. “Nee, ik ben door niemand herkend tijdens de treinrit,” zegt hij lachend. Nu Nederland met hem weer een topspeler heeft, begint het tennis in zijn thuisland wel meer te leven. “Maar ik ben niet zo vaak in Nederland, dus ik krijg het niet zo veel mee.”

Maar als hij er wel is, is de gegroeide belangstelling onontkoombaar: zijn agenda staat vol afspraken met pers en sponsoren, en het publiek is verwachtingsvol. “De Davis Cup (in Den Haag, tegen Canada) en het ABN Amro-toernooi (in Rotterdam) waren heel anders dan ik gewend ben,” geeft hij toe. “Het publiek is ineens meer voor jou dan voor de tegenstander. Die sfeer kende ik nog niet.”

Afgeleid door het publiek

“Ik heb één keer eerder in het hoofdtoernooi gespeeld in Rotterdam en dat was zonder publiek. Verder heb ik nooit grote wedstrijden gespeeld in Nederland. Daar moest ik aan wennen, maar ik ben blij dat ik dat dit jaar heb kunnen doen. Het is goed om mee te maken, je kunt ervan leren. Want door die sfeer heb ik me op sommige momenten laten afleiden.”

Het is veelzeggend voor Van de Zandschulp dat hij in dit succesvolle seizoen kritisch kijkt naar de momenten waarop hij wat heeft laten liggen. Natuurlijk is hij blij met het niveau dat hij in het eerste gedeelte van het jaar heeft gehaald: hij is de top 30 in gekomen, heeft zijn eerste ATP-finale gehaald en hij heeft topspelers als Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud en Pablo Carreno-Busta verslagen. “Maar je wil altijd meer. En dat had ook gekund aan het begin van het jaar.”

De rollen omdraaien

Hij doelt op twee specifieke nederlagen. Die in de kwartfinale van de Melbourne Summer Set, zijn eerste toernooi van het jaar. Daar verloor hij van Grigor Dimitrov, terwijl hij op eigen service twee matchpoints had gekregen. En die in de tweede ronde in Rotterdam, toen hij het na een sterke eerste set weggaf tegen qualifier Jiri Lehecka. “Die momenten blijven hangen, maar het fijne aan tennis is dat je van elke wedstrijd kunt leren. Ik heb het meegenomen op momenten dat de rollen omgedraaid waren. Carreno Busta kreeg in Madrid drie matchpoints tegen mij. En toen heb ik het omgekeerd.”

Mentaal is Van de Zandschulp sterker geworden. “Dat komt door de ervaring die je op dit soort momenten opdoet op ATP-niveau. Je ziet aan de jongens die heel ervaren zijn hoe belangrijk dat is. Zij weten precies wat ze op de cruciale momenten moeten doen en wat niet.”

Voorafgaand aan het seizoen sprak hij uit dat hij het hele jaar fit wilde blijven, zodat hij zo veel mogelijk toernooien zou kunnen spelen, zoveel mogelijk ervaring kon opdoen in topwedstrijden. “Ik heb het gevoel dat het qua fitheid goed zit,” zegt hij nu. “De afgelopen weken helpen daar ook bij. Ik heb meer wedstrijden gespeeld en snel toernooien afgewisseld. Dat soort weken wil je zoveel mogelijk hebben.”

Ademhalingsproblemen

Des te verrassender was het dat hij zijn enige ATP-finale tot nu toe moest opgeven door ademhalingsproblemen. “Ik heb daar één keer eerder last van gehad. Dat was vier jaar geleden en ik had niet verwacht dat het terug zou komen. Het is niet iets wat trainbaar is. Ik wist toen het gebeurde dat ik niet kon doorspelen. Mijn ademhaling ging heel erg omhoog en ik kreeg die niet naar beneden. Of ik bang ben dat ik hier vaker last van ga krijgen? Nee, het is twee keer in vier jaar gebeurd en mijn zorgen zijn meteen weggenomen toen ik twee dagen later een lange wedstrijd speelde tegen Carreno-Busta, zonder dat ik nog ergens last van had.”

En dus begint hij vrijuit aan Roland Garros, waar hij voor het eerst in zijn carrière een geplaatste status heeft tijdens een Grand Slam. “Het is fijn om in deze positie te zijn, al geeft het me geen garanties. Ik vind ook niet dat ik nu minimaal de derde ronde moet halen, want er zijn genoeg goede spelers die buiten de top-32 staan. Ik leg mezelf geen concrete doelstelling op als het gaat om het bereiken van een bepaalde ronde.”