Bosz: 'Ik was sowieso vertrokken bij Ajax'

Ik had het hartstikke naar mijn zin bij Ajax en was graag gebleven. Mijn vertrek heeft niks met geld of de belangstelling van Dortmund te maken

Bosz zegt sinds januari bij directeur Edwin van der Sar aan te hebben gegeven dat hij "op deze manier niet door wilde gaan."



Bergkamp

"Ik heb Van der Sar heel duidelijk gezegd hoe ik erover dacht. Dan is het aan de club om daar iets mee te doen, maar dat gebeurde niet."



Aannemelijk is dat hij daarmee doelt op de rol van Dennis Bergkamp, die niet alleen assistent-trainer was maar ook lid was van het technisch hart, een overlegorgaan dat verder uit Van der Sar, Marc Overmars en Saïd Ouaali bestond. Overigens boterde het ook niet tussen Bosz en zijn keepers- en conditietrainers Carlo L'Ami en Björn Rekelhof.



Geld

Wanneer directeur Van der Sar eerder op zijn signalen was ingegaan, was het goed mogelijk dat Peter Bosz nu nog trainer was in Amsterdam. "Ik had het hartstikke naar mijn zin bij Ajax en was graag gebleven. Mijn vertrek heeft niks met geld of de belangstelling van Dortmund te maken," gaat Bosz verder. "Ook al willen mensen dat misschien niet geloven, toch is het echt zo..."



Onder leiding van Bosz' opvolger Marcel Keizer (die kwam op voorspraak van vooral Van der Sar) staat Ajax na zeven wedstrijden zesde. Bosz doet het bij zijn nieuwe werkgever aanzienlijk beter en staat fier aan kop in de Bundesliga.



