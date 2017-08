Bosz bevestigt interesse in Dolberg

Bosz bevestigde zaterdag voor het duel van zijn nieuwe club met Herha BSC de interesse in Dolberg.



"We moeten wel nog even afwachten of het allemaal doorgaat,'' zei hij voor de camera van het Duitse Sky. "Het is nog niet honderd procent zeker. Directeur Watzke en ik gaan er mee aan de slag.''



50 miljoen euro

Dolberg brak vorig jaar door bij Ajax onder trainer Bosz. De negentienjarige aanvaller staat ook in de belangstelling van AS Monaco, dat volgens De Telegraaf meer dan 50 miljoen euro voor hem wil betalen.



Directeur spelersbeleid Marc Overmars herhaalde vorige week echter dat hij geen speler meer laat gaan. Ajax verkocht deze zomer al Davinson Sánchez, Davy Klaassen, Kenny Tete en Jairo Riedewald voor meer dan 80 miljoen euro.



Borussia Dortmund zit uitstekend bij kas. Het transferbedrag voor Dembélé kan door bonussen oplopen tot 147 miljoen euro.