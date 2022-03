Boskamp over nieuwe Ajacied Bounida (16): ‘Ik heb op die leeftijd zelden zo’n goede speler gezien’

Rayane Bounida.

Ajax maakt al een jaar jacht op Bounida, die in België te boek staat als exceptioneel talent. Maandag, een kleine week na Bounida’s zestiende verjaardag, heeft de club zijn komst wereldkundig gemaakt. De Marokkaans-Belgische Bounida tekent voor drie jaar, met een optie voor nog twee seizoenen. “Hij is verschrikkelijk goed. In alles. Er zijn in België mensen die zeiken dat hij te klein is, maar hij compenseert dat ruimschoots met snelheid en vooral techniek,” zegt Jan Boskamp.

De analist, die als speler en trainer ruim dertig jaar in België actief was, kan het weten. Hij woont op steenworp afstand van het trainingscomplex van Anderlecht. Daar nam hij regelmatig een kijkje, ook om een glimp op te vangen van Bounida, de sensatie van Paars-Wit. “Hij is één van de grootste talenten van België. Ik heb op die leeftijd zelden zo’n goede speler gezien. Zijn positie? Hij komt overal op het veld. Als hij de bal maar krijgt. Een echte rasvoetballer, van wie ik verwacht dat hij op den duur op de nummer-10-positie uit zal komen.”

Fan van Nouri

Bounida, die na de zomer aansluit bij Ajax Onder-17, kreeg vorig jaar al een rondleiding bij de Amsterdammers. Zondag postte het talent een filmpje met de Frans-Nederlandse tekst: ‘Mijn hart is paars, waar ik ook ga.’ Een dag later (maandag) was zijn presentatie in de Johan Cruijff Arena. Daarmee troefde Ajax meerdere Europese topclubs af. Anderlechtvoorzitter Wouter Vandenhaute hintte daar eind vorig jaar al op in de podcast Midmid. “Rayane draagt rugnummer 14 bij ons. Dat zegt al genoeg over waar hij misschien wel naartoe trekt.” Het rugnummer van Johan Cruijff.

Bij de presentatie vertelde Bounadi dat Abdelhak Nouri zijn idool is. “Al voor datgene wat er gebeurd is, keek ik naar zijn filmpjes. Mensen hebben het wel over Messi, Neymar en Ronaldo, maar als je een echte voetballiefhebber bent, zeg je Appie.” Tijdens een rondleiding vorig jaar liet hij zich ook flankeren door Mo Nouri, de broer van de in 2017 door een hartstilstand getroffen Ajaxlieveling. Bounadi stelde zichzelf voor als ‘een aanvallende middenvelder die kan scoren en assists kan geven’. “Ik ben tweebenig, technisch, heb een goed speloverzicht, kan ook goed koppen en heb een goede steekpass in huis.”

Verdriet bij Anderlecht

Vandenhaute had vurig gehoopt dat de in het Vlaamse Vilvoorde woonachtige Bounida, van wie acht jaar geleden al compilaties werden gevreten op social media en voor wie de sponsors al tijden in de rij staan, in het Lotto Park van Anderlecht zou doorbreken. “Misschien moeten onze supporters maar een mars in Vilvoorde organiseren of moeten er allerhande initiatieven in het leven worden geroepen. Alles is goed om Rayane bij ons te houden.”

Het verbaast Boskamp niet dat Bounida Anderlecht voor Ajax verruilt. “Anderlecht is van oudsher de club met de beste jeugdtak van België. Je merkt de laatste jaren alleen al dat ze steeds meer concurrentie krijgen van Genk en Club Brugge. Daar komt bij dat de club niet meer kapitaalkrachtig is en ik uit media hier begrijp dat Bounida bij Ajax jaarlijks een heel groot bedrag gaat verdienen.”

De zaakwaarnemers bedongen bij de Belgische club een jaarsalaris van zeven ton voor hun speler. Het jaarsalaris bij Ajax is onbekend. Wel duidelijk is dat Ajax voor ‘slechts’ een opleidingsvergoeding een potentiële topspeler en goudmijn heeft aangetrokken, zegt Boskamp. “Maar talent alleen is geen garantie voor succes.” De oud-Feyenoorder verwijst naar Francesco Antonucci, die het bij Ajax niet redde, en eerder Kevin Franck, die als jonkie vergeefs naar Real Madrid trok. “Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Zoveel factoren spelen een rol dat binnen een jaar of twee alles weer anders kan zijn.”