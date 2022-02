Bonevacia snelt naar indoortitel 400 meter in Nederlands record

Liemarvin Bonevacia na het winnen van de 400 meter tijdens de NK indoor atletiek. Beeld ANP

Hij haalde een halve seconde af van zijn oude recordtijd van 45,99. Isayah Boers won het zilver in 46,38, het brons was voor Tony van Diepen in 46,88.

Vier atleten geclassificeerd

Bonevacia klom op de wereldranglijst van dit indoorseizoen naar de vijfde plaats. Hij heeft vier Amerikanen boven zich. “Mijn coach Laurent Meuwly had vooraf in zijn telefoon een tijd van 45,50 gezet, maar bij mezelf staat er vanaf december een tijd van 45,38 in. Ik heb het doel van de coach al gehaald, maar mijn eigen doel nog niet,” zei de winnaar na afloop. “Deze tijd geeft wel heel veel vertrouwen voor de WK indoor. Ik wil daar bewijzen hoe goed ik ben en voor het podium gaan.”

De Nederlandse atletiek baadt in weelde als het gaat om de 400 meter. Inmiddels hebben al vier atleten voldaan aan de limiet voor de WK indoor volgende maand in Belgrado. Naast Bonevacia zijn dat Boers, Terrence Agard en Nick Smidt. De snelste twee mogen op de WK individueel uitkomen op de 400 meter. Dat zijn zoals het er nu voorstaat Bonevacia en Boers. De anderen kunnen rekenen op een plekje in de equipe voor de 4x400 meter estafette.

Harder werken

Bonevacia maakte vorig jaar al grote indruk op de 400 meter. Hij won brons op de EK indoor, haalde de finale op de Olympische Spelen en stuntte in Tokio met de estafetteploeg op de 4x400 meter met olympisch zilver. “Ik was aanvankelijk niet eens van plan dit seizoen indoorwedstrijden te lopen, ook omdat ik in januari op het trainingskamp in Zuid-Afrika geblesseerd raakte. Maar mijn coaches pushten mij, en ook de jongens met wie ik train op Papendal, toch indoor te doen. We zijn een team en tillen elkaar naar een steeds hoger niveau. En ik moet nog harder werken dan die andere jongens, want ik ben de oudste,” aldus Bonevacia.

Het was zijn vierde indoortitel op de 400 meter. Bonevacia had in de finale baan 6 en die buitenbaan is een voordeel op de 200 meterbaan met zijn scherpe bochten. Hij lag na de eerste ronde nog op de derde plek achter Boers en Taymir Burnet, maar kon als enige het hoge tempo in de tweede ronde vasthouden en kwam als eerste uit de laatste bocht naar de finish. “Ik ben rustig in mijn hoofd en heb vertrouwen in mijn lichaam. Ik kan presteren als het moet en hier in Apeldoorn wilde ik ook het publiek laten genieten van de snelste 400 meter ooit gelopen in Nederland. Ik vind het Nederlandse publiek fantastisch.”