Bondscoach Roberto Mancini verbijstert Italië met abrupt vertrek na een nachtelijke e-mail, nu gelinkt aan Saoedi-Arabië

Roberto Mancini op 15 juni 2023 tijdens het duel met Oranje voor de Nations League in Enschede. Het blijkt nu zijn laatste wedstrijd als bondscoach van Italië te zijn geweest. Beeld Stanley Gontha/Pro Shots

Nog maar twee jaar geleden stond hij in het felle licht van de schijnwerpers als de man die voetballand Italië zijn trots teruggaf, met de EK-zege op Wembley. Nu is Roberto Mancini (58) vertrokken als een dief in de nacht. Ergens in de donkere uren van zaterdag op zondag stuurde de bondscoach een e-mail vanaf zijn vakantieadres op het Griekse Mykonos. De boodschap aan bondsvoorzitter Gabriele Gravina en de zijnen: ik stap op, per direct.

Sindsdien is Italië in rep en roer, druk speculerend over wat hierachter zit. Want dit vertrek zag werkelijk niemand aankomen, nog los van de niet bijster chique manier van communiceren die totaal niet past bij de gentleman Mancini. Acht dagen voordat hij zijn ontslag indiende, had hij nota bene nog een ruimer takenpakket geaccepteerd bij de bond.

40 miljoen euro

Behalve als eindverantwoordelijke bij de A-ploeg zou hij ook gaan fungeren als coördinator bij de twee jeugdselecties direct daaronder, voor voetballers tot 20 en tot 21 jaar. En nu zou hij plots een lucratief contract hebben getekend als keuzeheer van Saoedi-Arabië, tegen een jaarlijkse vergoeding van 40 miljoen euro.

Of dat laatste nu waarheid is of niet: wat is er in hemelsnaam gebeurd tussen Mancini’s recente jawoord aan de Italiaanse bond en het versturen van de e-mail? Dat blijft vooralsnog gissen, want beide partijen beperkten zich tot dusver tot zeer summiere verklaringen. Mancini via zijn Instagramaccount (‘Het ontslag als bondscoach is een persoonlijke keuze van mij’) en de bond in een zeer zakelijk perscommuniqué: ‘De FIGC neemt kennis van het opstappen van Roberto Mancini als bondscoach van het Italiaanse nationale elftal.’

Iets geknapt

Feit is dat Gravina en Mancini eerder op zaterdagavond telefonisch contact hadden. Volgens de bondspreses was dat een regulier onderhoud, zoals de twee wel vaker het reilen en zeilen bij de nationale ploeg doornamen. Maar gezien de chronologie der dingen kan het bijna niet anders of tijdens dat telefoontje is er iets geknapt. Het gerucht gaat dat de eigenzinnige Gravina per se Leonardo Bonucci wilde toevoegen aan de staf van Mancini, die onlangs ook al werd uitgebreid met oud-doelman Gianluigi Buffon als teammanager.

La Gazzetta dello Sport spreekt van ‘een nieuwe apocalyps voor het Italiaanse voetbal’ en schaart het vertrek van de bondscoach in een rijtje met de twee sportieve fiasco’s van de afgelopen jaren: de gemiste WK’s van 2018 en 2022. Dat eerste toernooi vormde het beginpunt van de regeerperiode van Mancini, die de verouderde nationale ploeg grondig renoveerde en zo de weg plaveide naar EK-winst. Maar de euforie verdampte daarna weer net zo snel, met als historisch dieptepunt de nederlaag tegen Noord-Macedonië in de play-offs richting Qatar.

Tegen de algehele verwachting in bleef de bondscoach na die zeperd in het zadel, al was het maar omdat zijn lot onlosmakelijk was verbonden met dat van Gravina, die min of meer gelijktijdig aantrad bij de bond en de trainer altijd uit de wind had gehouden. Twee maanden geleden was Mancini met zijn selectie nog in Nederland voor de eindronde van de Nations League. Na een nederlaag tegen Spanje wonnen de Italianen in Enschede de troostfinale van Oranje (3-2), naar nu blijkt de laatste interland in het tijdperk-Mancini.

Veranderd sentiment

Destijds reageerde de bondscoach al op het veranderde sentiment rond zijn persoon, van bejubelde superheld tot beschimpte schlemiel, gechargeerd gezegd. Mancini: “Ik hoor en lees dingen over mij die kant noch wal raken. Ik blijf en ik ben gelukkig. We lopen het risico om in 2026 wereldkampioen te worden.”

Als dat gebeurt, zal het in elk geval met een andere coach zijn. Italiaanse media gaan ervan uit dat Luciano Spalletti Mancini opvolgt. De man die Napoli afgelopen seizoen voor het eerst in 33 jaar landskampioen maakte, kreeg het daarna aan de stok met clubbaas Aurelio de Laurentiis en koos voor een sabbatical. Hij is derhalve direct beschikbaar, al is hij contractueel nog altijd gebonden aan de Napolitanen en moet daarvoor dus een oplossing komen.