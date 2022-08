Bondscoach Parsons vertrekt bij voetbalsters van Oranje

Mark Parsons bij de kwartfinale tussen Frankrijk en Nederland voor het Europees Kampioenschap in 2022. Beeld AFP

Nederland werd in juli op het Europees kampioenschap in Engeland in de kwartfinales uitgeschakeld door Frankrijk. Daarna volgde een evaluatie van de diverse partijen over de afgelopen periode. “Hieruit bleek dat er te weinig vertrouwen bestaat dat onder de huidige leiding de ambities worden waargemaakt,” zegt de KNVB.

Oranje werd tijdens het evenement geplaagd door meerdere tegenslagen. Zo waren er blessures en enkele gevallen van een besmetting met het coronavirus bij belangrijke speelsters.

In mei vorig jaar werd Parsons gepresenteerd als opvolger van Sarina Wiegman, met wie Oranje in 2017 Europees kampioen werd en in 2019 de tweede plaats op het WK veroverde.

‘De lat ligt hoog’

“In aanloop naar en op het EK vielen het vertoonde spel en de resultaten tegen en dat kunnen we ons niet veroorloven,” reageert Jan Dirk van der Zee, binnen de directie van de KNVB eindverantwoordelijk voor het vrouwenvoetbal.

“De lat ligt hoog. Nederland was titelverdediger en ook finalist op het laatste WK. We willen meedoen voor de prijzen. Met het oog op de huidige WK-kwalificatiereeks is besloten dat op zeer korte termijn iemand anders aan het roer komt te staan. Dat is geen leuke beslissing, maar ook dat hoort bij topvoetbal.”

