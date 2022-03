Bondscoach Louis van Gaal: ‘Ik hoop op een zo sterk mogelijk Denemarken’

Louis van Gaal vrijdag tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal op het KNVB Campus. Beeld MAURICE VAN STEEN/ANP

Interlands tegen B- en C-landen, Oranje heeft ze in het eerste halfjaar onder Louis van Gaal genoeg gespeeld. Tegen de categorie Noorwegen, Turkije en Montenegro werd vanaf de zomer van 2021 één keer gelijkgespeeld en voor de rest alles gewonnen. Maar het zegt de huidige bondscoach weinig over waar Oranje staat bij de start van 2022, een jaar met aan het eind een WK.

Vanavond begint een reeks wedstrijden die daarover duidelijkheid zal brengen. “Ik hoop meteen op een zo sterk mogelijk Denemarken als eerste tegenstander,” zegt Van Gaal. “Liefst met ook Christian Eriksen erbij. Los van dat zijn comeback een prachtig verhaal is voor hemzelf, is hij ook een uitstekende speler.”

In de Johan Cruijff Arena is de halvefinalist van het afgelopen EK te gast. De Denen zijn daarnaast de nummer 9 van de Fifa-wereldranglijst, waarop Oranje tiende staat. Het wordt de eerste auditie voor het WK-elftal dat Van Gaal al aan het boetseren is. Welke basisploeg zaterdagavond start, wil de bondscoach nog niet prijsgeven. Maar op een paar posities gaf hij gisteren na de laatste training wel publiekelijk aan hoe hij denkt.

Sowieso één linksbenige centrale verdediger

Neem de invulling van het nieuwe blok van drie centrale verdedigers, één meer dan waarmee Oranje tot nu toe speelde. Het grote publiek denkt al gauw: van twee naar drie man centraal achterin, ah, dan kunnen Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Virgil van Dijk dus alle drie spelen. Maar Van Gaal wil sowieso één linksbenige centrale verdediger in het trio. “Daley Blind en Nathan Aké zijn mijn opties. Zij kunnen alle twee aan de linkerkant spelen. Ik kijk wat het beste is voor het team.”

Op het WK in 2014, toen Van Gaal ook de coach was, kwam Blind gaandeweg het toernooi centraal te staan en speelde hij onder meer tegen Chili Alexis Sánchez uit de wedstrijd. Blind kan daarnaast ook als linker wingback uitkomen.

Aké voetbalt bij zijn club Manchester City onder Pep Guardiola. Een coach die net als Van Gaal ‘oriëntatievermogen’ bij voetballers torenhoog op de eisenlijst zet. Om die reden maakte Van Gaal ooit ook een international van de jonge Feyenoordverdediger Stefan de Vrij. Die is deze week niet beschikbaar voor Oranje vanwege een blessure.

Omgekeerde driehoek

In de aanval begint Nederland zaterdag met twee diepe spitsen en één nummer 10 er kort achter. ‘In een omgekeerde driehoek’, zoals de bondscoach begin deze week al toelichtte. Van Gaal beeldde het tijdens een persconferentie uit met behulp van flesjes water en een flesje cola. “Een alternatief voor de omgekeerde driehoek is wat ik de Hollandse driehoek noem. Dan speel je met één spits en twee ‘10-en’ erachter. Dan wordt het een 1-3-4-3-formatie, net iets anders dan hoe we het nu gaan doen in 1-3-4-1-2.”

Tegen Denemarken kiest Van Gaal voor de omgekeerde driehoek. “Omdat Denemarken een bepaalde speelwijze heeft en wij dan ons voordeel kunnen halen. Sowieso moet een tegenstander zich altijd aanpassen tegen een omgekeerde driehoek. Ze moeten dan een middenvelder opofferen aan jouw nummer 10.”



Zelf zit Van Gaal zaterdag toch ‘gewoon’ op de bank. Vrijdagochtend testte hij negatief op het coronavirus. Sinds dinsdag was hij in isolatie geweest in het spelershotel. Hij miste daardoor onder meer een etentje buiten de deur. “Bij restaurant The Red Sun in Blaricum is het eten heerlijk, dus dat vond ik wel jammer. Maar gelukkig kreeg ik op mijn hotelkamertje ook goed te eten, hoor.”

‘Het is ook commitment’

Zaterdagavond is zijn 50ste interland aan het roer bij Oranje. Naast technische en tactische verhandelingen vormt ook een ander begrip een rode draad in die wedstrijdreeks. Van Gaal praat ook altijd over ‘de spirit’ die hij in zijn elftallen wil zien.

“Spirit is meer dan ‘hard werken’. Het is ook commitment. Dat je committed bent aan het doel waarvoor je hier bent. Als dat het geval is, heb je veel energie en kun je heel veel doen. In deze groep zit die spirit. Ze willen écht alles heel goed doen. Eén training ging deze week niet goed, in de uitvoering. Daar kan ik dan niet tegen en dan laat ik ze langer doorgaan. Inspanningsfysioloog René Wormhoudt kwam al naar me toe: ‘Louis, er zijn er een paar die in het rood zitten.’ Hij zag liever dat we stopten. Maar op de laatste training was de uitvoering fantastisch. Nou, dan zijn we ook in 45 minuten klaar en ben ik een blije bondscoach.”