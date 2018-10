Bondscoach Koeman is blij met Ajax en PSV

Koeman stelt het optreden van Ajax tegen Bayern München (1-1) van afgelopen week in de Champions League als voorbeeld. "Ajax begon slap. Met te veel ontzag en respect. Pas toen ze zagen dat ze mee konden met Bayern, lieten ze zien dat ze goed kunnen voetballen. Dat moeten wij ook doen."



De bondscoach is blij dat PSV en Ajax actief zijn in de Champions League. "Dat maakt spelers beter en daar kunnen we ook bij Oranje van profiteren." Koeman kreeg van Ajax-trainer Erik ten Hag het verzoek of hij een beetje rekening wil houden met het drukke programma voor de komende weken. "Maar dat zal ik zeker tegen Duitsland niet doen.''



In onszelf geloven

Stapje voor stapje klautert het Nederlandse voetbal weer naar het niveau dat nodig is om weer eens op een grote eindronde te mogen uitkomen.



"Maar nu wordt het tijd dat we in onszelf gaan geloven," zegt de bondscoach in de aanloop naar de komende interlands met Duitsland (Nations League) en België (vriendschappelijk).



Kleur op de wangen

"Het is leuk dat we weer wat kleur op de wangen krijgen," vindt Koeman. "Veel mensen hadden vorige maand misschien verwacht dat het verschil met wereldkampioen Frankrijk groter zou zijn."



"Het is leuk dat we complimenten krijgen, maar dat is niet genoeg. We verliezen wel met 2-1. Het zal niet makkelijk worden, maar tegen Duitsland willen we zeker een resultaat boeken. Dat is een wedstrijd in de Nations League. Dan gaat het om punten pakken."



Fitte spelersgroep

Bondscoach Ronald Koeman is met 24 fitte internationals begonnen aan de voorbereiding op de komende duels met Duitsland en België. Hij trainde dinsdag met een fitte spelersgroep op het terrein van de KNVB in Zeist.



Frenkie de Jong was ook van de partij. De middenvelder miste de laatste wedstrijden van Ajax wegens een kuitblessure. Hij zat zondag wel weer op de bank in het thuisduel met AZ. Trainer Erik ten Hag liet hem echter niet invallen. Davy Pröpper ontbreekt wel bij Oranje. Hij meldde zich maandag af met een voetblessure.



Nations League

Het Nederlands elftal ontvangt zaterdag Duitsland in de Johan Cruijff ArenA voor een wedstrijd in de nieuwe Nations League. Drie dagen later staat in Brussel een vriendschappelijke wedstrijd tegen België op het programma.