Bondscoach Frank de Boer is ook buiten het veld nu rijper en wijzer

Frank de Boer, hier nog als coach van Atlanta United, heeft bij die club laten zien slim met eigenwijze vedetten te kunnen omgaan. Beeld EPA

In het landelijke Marietta, Georgia, op de strak gemaaide oefenvelden van Atlanta United FC, liep Frank de Boer meestal in een boogje om de ballen heen. Als trainer van Ajax vond hij het heerlijk: even een paar ballen op doel schieten, zijn traptechniek bijhouden. In 2017 was die gewoonte in Zuid-Londen plots een item geworden. Crystal Palace had een paar wedstrijden achter elkaar verloren, toen spelers achter De Boers rug begonnen te klagen en te mopperen.

Kort na zijn vroegtijdige ontslag stond het in de krant, opgetekend uit anonieme bronnen: door opzichtig zijn traptechniek te showen ­tijdens trainingen, wilde de 112-voudig Oranje-international alleen maar zijn spelers overbluffen. Arrogantie ten top, zogezegd.

“Komisch, want als er nou iemand wars is van status of borstklopperij, dan is het Frank wel,” zegt Guido Albers, jeugdvriend en manager van De Boer. “Normaler en meer down-to-earth vind je ze niet.” Toch deed De Boer wel iets met die les uit Londen. In Atlanta trapte de trainer niet langer ballen op doel in het bijzijn van zijn spelers. Blijkbaar kon die onschuldige gewoonte, in een andere omgeving, verkeerd vallen.

Wespennest

“Frank heeft veel harde leermomenten gekend in de laatste paar jaar,” zegt zijn tweelingbroer Ronald. “Hij weet precies wat hij wil en heeft een heel duidelijke visie. Maar soms moet je ook laveren als trainer, je gevoel volgen, schipperen tussen het ene belang en het andere. Daarin is hij zeker verder dan een paar jaar geleden.”

Het is stilaan bekend: De Boers dienstverband bij Internazionale duurde slechts 85 dagen. Zijn avontuur bij Crystal Palace hield al op na 77 dagen. Na vier keer kampioenschappen in ruim vijf seizoenen bij Ajax viel opeens alles verkeerd voor De Boer, nota bene de man naar wie Marco van Basten soms jaloers kon kijken. “Frank heeft het trainerschap helemaal van nature in de vingers,” zei Van Basten ooit, toen nog als trainer van Heerenveen. Coachen, oefenstof, het aansturen van een groep individuen; Van Basten zelf moest er veel harder voor werken.

Dat juist die ogenschijnlijk geboren coach zo hard kon vallen… Was het gewoon een kwestie van de verkeerde keuzes? Van eigengereidheid? Was De Boer misschien toch niet zo getalenteerd als trainer of was het vooral pech?

Wat zijn tijdperkjes bij Inter en Palace onmiskenbaar gemeen hadden: De Boer vertilde zich niet per se aan het voetbal zelf, maar aan de randzaken eromheen. Inter was een regelrecht wespennest, compleet met muitende spelers en machtige zaakwaarnemers. Bij Crystal Palace kreeg hij de opdracht te renoveren, maar kreeg al snel een mes in zijn rug gestoken toen de ­resultaten tegenvielen.

Controle en toewijding

“Frank is van nature te goeder trouw,” zegt zijn broer Ronald. “Omdat hij zelf geen dubbele agenda’s heeft, verwacht hij dat bij anderen ook niet. Maar soms helpt het om van tevoren de valkuilen te zien, de lijntjes. Bij Atlanta is hij daar wél meteen goed mee omgegaan.”

Albers knikt. Waar Ronald van nature onbevangen en extravert in het leven staat, is Frank bovenal een man van controle en toewijding. “Frank heeft geen natuurlijk talent voor politieke spelletjes,” zegt Albers. “Hij wil gewoon werken met mensen die hij kan vertrouwen, lekker met voetbal bezig zijn, het team sterker ­maken. Dat is zijn kracht en zwakte tegelijk. Enerzijds maakt hem dat tot zo’n goede, gedreven en eerlijke coach. Anderzijds is hij daarin soms ook naïef geweest. Je kunt bepaalde krachtenvelden niet altijd ontkennen, je moet er mee dealen.”

Bij Ajax lukte hem dat juist uitstekend. Midden in de beruchte Fluwelen Revolutie kwam De Boer tot zijn beste prestaties: vier kampioenschappen in ruim vijf jaar (2010-2016). Terwijl om hem heen de Amsterdamse club uiteenviel in gekonkel en geruzie, bleef De Boer jarenlang onaantastbaar zijn eigen weg volgen.

“Bij Ajax kon dat, omdat hij Frank was, hij werd er in alle geledingen gerespecteerd als mens en als trainer,” aldus Albers. “Misschien heeft hij te lang gedacht dat het elders op die manier ook kon. Maar bij Inter stonden er opeens een paar Chinezen op het veld om de training te filmen. Moest van de Chinese eigenaar. Bij zo’n club word je onherroepelijk meegezogen in het hele machtsspel.”

De vraag wordt wat De Boer straks meeneemt naar Oranje, na al die ervaringen in het buitenland. Is hij buigzamer dan voorheen, slimmer wellicht in zijn omgang met vedetten en rare snoeshanen? Als beginnend trainer botste hij meteen frontaal met Mounir El Hamdaoui. Bij Inter in Milaan had hij te maken met spelers als Mauro Icardi en Éver Banega. Gaat het straks klikken met bijvoorbeeld Memphis Depay?

“Kijk naar Josef Martínez bij Atlanta,” zegt ­Ronald de Boer. “Dat was echt de Romario van dat elftal, een klootzakje, maar die heeft Frank perfect getriggerd. Soms door hem hard aan te pakken, dan weer door hem wat gevoeliger te benaderen.”

Rijper en wijzer

Juist in Nederland weet De Boer feilloos de weg met een elftal, denkt Albers. “Ik begrijp ook wel dat hij eerst wat scepsis moet overwinnen, over dat hij altijd saai en traag voetbal speelt enzo. Alsof dat bij Ajax niet ook gewoon aan het ­spelersmateriaal lag. Ik ben ervan overtuigd dat Frank klaar is voor Oranje. Als hij zich helemaal op het voetbal kan richten, en dat kan doen met een staf die hij kan vertrouwen, dan is hij een ­geweldige coach. Op het veld is hij dat altijd ­geweest, maar ook daarbuiten is hij alleen maar rijper en wijzer geworden.”

Eerste opdracht: Nations League Het contract van Frank de Boer loopt tot en met het WK van 2022 en bevat geen vertrekclausule. Wel een evaluatiemoment na het komende EK. De Boer blijft voorlopig met dezelfde staf werken als Ronald Koeman. Dwight Lodeweges gaat van interim-bondscoach weer terug naar zijn oorspronkelijke rol van eerste assistent. Duidelijk is al dat Ruud van Nistelrooy de staf komt versterken gedurende de periode van het EK in 2021. Mocht De Boer toch al eerder behoefte hebben aan extra assistentie – al dan niet van Van Nistelrooy – dan kijken de bond en hij daar in overleg naar. Zijn eerste ‘taak’ is morgen zijn presentatie in Zeist. Daarna begint het toewerken naar het eerste blok van drie interlands in oktober. Dat blok is meteen uitdagend en zwaar, met naast een oefenwedstrijd in Amsterdam tegen Mexico (7 oktober) twee uitduels in de Nations League. Op 11 oktober speelt Oranje in en tegen Bosnië-Herzegovina, drie dagen later in Bergamo tegen Italië.