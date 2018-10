Bokskampioen Serginio Kanters wedt op twee paarden

Zo won ik vorig jaar ook al van Poulino Sergio Kanters

"Wanneer ik de volgende bokspartij heb? Geen idee."



Boksen en kickboksen lijken op elkaar zoals veldvoetbal en zaalvoetbal op elkaar lijken. Of bowlen en kegelen. Of tennis en squash. Er zijn overeenkomsten, maar ook verschillen. Wie uitblinkt in de ene sport, doet dat niet vanzelfsprekend in die andere.



"Ik houd het meeste van kickboksen," zegt Kanters (22). "Maar gaandeweg ben ik erachter gekomen dat ik boksen ook leuk vind. Daarom blijf ik het allebei doen."



Animo en geld

Het zegt iets over de dalende interesse in de bokssport dat Kanters op twee paarden gokt. Iemand die in z'n zevende profpartij Nederlands bokskampioen wordt, zou in de glorietijd van de sport niet nadenken over een tweede carrière.



Maar het ontbreekt aan animo en geld in het boksen. De organisatie van de Ben Bril Memorial kon zelfs geen duizend euro missen voor twee dopingtests na afloop van het Nederlandse titelgevecht.



Dat Kanters bokst en kickbokst zegt ook iets over z'n kwaliteit als kickbokser. Als hij nog iets meer talent zou hebben voor slaan én schoppen, had Glory hem een contract gegeven. Die kickboksorganisatie betaalt op dit moment immers de beste gages. Maar Kanters bungelt nu een beetje tussen het boksen en het kickboksen.



Tot enthousiasme van de toeschouwers in het bijna uitverkochte Carré, overigens. Het publiek van de Ben Bril Memorial weet dat kickboksers doorgaans veel risico nemen, en als bokser doet Kanters niet anders. Het is daarom altijd spectaculair als hij vecht. Vraag maar aan Poulino.