Bloedende Rico Verhoeven wankelt, maar prolongeert titel tegen Jamal Ben Saddik

Ben Saddik (31) begon sterk aan de hoofdact van Glory Collision 3 en maakte het Verhoeven moeilijk. De 32-jarige titelverdediger werd in de slotfase van de eerste ronde hard geraakt en kreeg het in de tweede ronde opnieuw zwaar te verduren.

Verhoeven moest namelijk naar de grond en liep een diepe snee onder zijn linkeroog op. Het bloed stroomde over zijn wang en hij hield er ook een flink dik oog aan over, maar Verhoeven vocht door en raakte de voor Marokko uitkomende Belg in de derde ronde stevig met een knie.

Met een dicht linkeroog knokte Verhoeven verder, tot groot plezier van de aanwezige toeschouwers. Ben Saddik raakte vermoeider en vermoeider en werd in de vierde van vijf ronden uitgeteld door de arbiter.

Verhoeven pakte zijn tweede overwinning op deze lastige opponent: in 2011 won Ben Saddik, zes jaar later kwam de Nederlander als winnaar uit de strijd. ‘The King of Kickboxing’ zou het eigenlijk in januari al opnemen tegen de Marokkaan, maar dat gevecht ging toen niet door wegens een blessure van ‘The Goliath’.

Al sinds 2014 is Verhoeven onafgebroken wereldkampioen. Hij heeft zich voorgenomen minimaal tien jaar aan de top te blijven. Eigenlijk zou hij tegen Alistair Overeem vechten. Toen die zich anderhalve week geleden geblesseerd afmeldde, bleek Ben Saddik bereid in de ring te stappen.

Kanker overwonnen

Ben Saddik vocht de afgelopen drie jaar geen wedstrijden. Hij overwon in die periode kanker en rekende af met een depressie. Hij zat ook anderhalve maand in hechtenis vanwege vermeende betrokkenheid in de grootschalige ‘Operatie Sky’, vernoemd naar de door criminelen gebruikte cryptodienst die door de politie werd gekraakt.

Gökhan Saki kende eerder op de avond een succesvolle rentree. De Nederlander van Turkse afkomst boekte een zege op de Brit James McSweeney.