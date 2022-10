Blind zou zich nooit zo laten wegspelen als Malacia

Beeld Artur Krynicki

Een 4 voor Tyrell Malacia

Een dag nadat Daley Blind zo’n beetje de enige Ajaxspeler was die zijn eigen, hoge niveau haalde, zakte Malacia hard door het ijs, alsof het dagenlang had gedooid. Hij kreeg te maken met Foden, de jonge speler van Manchester City, die net als Haaland een hattrick maakte tegen Manchester United. Dagelijks moet de voetbalwaarnemer vechten tegen de waan van die dag. Malacia werd in toenemende mate genoemd als vervanger van Blind tijdens het WK. Laten we dat nooit meer doen. Blind is traag en Malacia snel, dat klopt. Blind heeft soms problemen met een-tegen-eenduels. Dat klopt. Maar nooit zou Blind zich op het hoogste niveau zo laten wegspelen als Malacia zondag tegen Foden. Stel je voor dat Malacia tegen Di Maria kwam te staan, of tegen Bernardo Silva, Saka of Musiala. Kansloze zaak, weten we nu.

Trainer Pep Guardiola en Tyrell Malacia van Manchester United. Beeld REUTERS

