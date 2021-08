Blind over loting Ajax: ‘in staat om te overwinteren in de Champions League’

Ajax-directeur Edwin van der Sar bij de loting van de Champions League. Beeld AP

De Amsterdammers ontlopen daarmee in de eerste fase topclubs als Paris Saint-Germain, Barcelona en Manchester City.

Ronald Koeman heeft het heel wat minder getroffen. Met Barcelona staat hij tegenover Bayern München, Benfica en Dynamo Kiev.

De competitie begint half september. De indeling van de wedstrijden wordt later bekend. Ajax is de enige Nederlandse deelnemer, na de uitschakeling van PSV in de play-offs tegen Benfica.

‘Een poule met perspectief’

Daley Blind acht Ajax in staat om te overwinteren in de Champions League. Dat zei de verdediger donderdagavond kort na de loting voor de groepsfase van het toernooi. “Het is een poule met perspectief om ons doel te verwezenlijken.”

Ajax neemt het in Groep C op tegen het Borussia Dortmund, Sporting Lissabon en het Turkse Besiktas. De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de achtste finales. Blind: “Ik denk dat Borussia Dortmund in deze groep de topploeg is, naast Ajax. Van Sporting Portugal weet ik eerlijk gezegd niet veel, maar we hebben aan PSV gezien hoe lastig het is om tegen Portugezen resultaat te halen. En spelen in Istanboel tegen Besiktas dan stel ik me een heksenketel voor. We zullen hoe dan ook op ons best moeten zijn om de volgende ronde te halen, maar nogmaals: de kans is er.”

Blind noemt het een ‘mooie loting’, omdat Ajax grootmachten als Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern München, Chelsea, Real Madrid en Barcelona ontloopt. “Maar aan de andere kant: als topvoetballer wil je ook graag tegen die grote clubs spelen. Het is een van de redenen waarom je in de Champions League wil uitkomen; omdat je daarin de allergrootste ploegen treft.”

In 2012 speelde Blind met Ajax al in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Dat was geen succes. “Borussia was toen net kampioen van Duitsland geworden. Uit kwamen we goed voor de dag, verloren we pas vlak voor tijd. Het is een schitterend stadion, met een geweldige atmosfeer. Laten we hopen dat het vol zit.”

Alle acht groepen: Groep A: Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Club Brugge Groep B: Atletico Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan Groep C: Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş Groep D: Inter, Real Madrid, Sjachtar Donetsk, FC Sherrif Groep E: Bayern München, FC Barcelona, Benfica, Dynamo Kiev Groep F: Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergamo, Young Boys Groep G: Lille, Sevilla, RB Salzburg, Wolfsburg Groep H: Chelsea, Juventus, Zenit Sint-Petersburg, Malmö