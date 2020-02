Blind na rentree: ‘Ik moest afgeremd worden’

Daley Blind heeft woensdagavond in het Gelredome met 0-3 gewonnen bekerduel met Vitesse zijn rentree bij Ajax gemaakt. Voor de verdediger, die na 77 minuten mocht invallen tijdens de kwartfinale van de KNVB-beker, kon het niet snel genoeg gaan. “Mensen om me heen moesten mij afremmen.”

“Ik ben blij dat ik terug ben, heb ernaar gesnakt. Ik wist dat ik zou invallen. Heb vrij snel toegeleefd naar mijn rentree omdat ik me goed voelde. Ik voel me nu veiliger dan ieder ander. Zodra ik mijn schoenen aantrok: gelijk volle bak. Heb geen moment de angst gevoeld,” aldus Blind bij FOX Sports.

De 29-jarige Blind stond twee maanden aan de kant met een ontstoken hartspier. Hij ging op 10 december tijdens een thuiswedstrijd tegen Valencia naar de grond, terwijl er niemand bij hem in de buurt stond.

Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat zijn hartspier was ontstoken. Vervolgens werd er een defibrillator bij de verdediger aangebracht. Blind mocht geen grote fysieke inspanningen leveren totdat testen uitwezen dat hij weer helemaal in orde was. De Ajacied hervatte vorige week de groepstraining, nadat doktoren toestemming hadden gegeven.

Blind zag tot zijn ergernis dat zijn situatie in allerlei tv-programma's werd besproken. “Ik ergerde me aan cardiologen die zonder kennis van het dossier een mening geven die iemand bijvoorbeeld mentaal kan beschadigen.”