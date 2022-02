Blind kan woensdag Litmanen passeren

Daley Blind (tweede van rechts) dinsdag tijdens de training in het Estadio da Luz in Lissabon. Blind kan morgen de eerste Ajacied worden die heeft deelgenomen aan 43 Champions Leaguewedstrijden. Beeld REUTERS

Blind staat nu op 42 wedstrijden, net zo veel als Jari Litmanen. De 31-jarige verdediger schoof dindsdag aan voor de persconferentie in Estadio da Luz in Lissabon. “Ik ben ontzettend trots dat ik deze mijlpaal heb bereikt bij de club waar ik zelf ballenjongen was bij Champions Leaguewedstrijden. Als het zo ver is dat je recordhouder kunt worden, is dat wel iets speciaals.”

“Bijzonder dat ik het record van Jari Litmanen kan overnemen. Hij was onze buurman, dus hij kwam weleens over de vloer. Verder heb ik de videobanden van 1995 grijsgedraaid. Geweldige voetballer.”

Blind is een van de sterkhouders van het huidige Ajax. Jan Vertonghen, vriend van Blind en speler van Benfica, roemde het elftal van trainer Erik ten Hag dinsdagmiddag op trainingscomplex Campus Seixal. “Dit is een van de beste clubteams van Europa. Deze ploeg is zo veel beter dan de ploeg van Ajax waar ik tien jaar geleden in voetbalde.”

Vertonghen kan het weten, want hij kijkt nog elk weekend naar de wedstrijden van Ajax op tv. “Ajax leunt op de jeugd als altijd, maar ze hebben de laatste jaren een veel beter evenwicht gevonden tussen talenten en aankopen. En ze weten goede spelers langer aan zich te binden. Daar zijn ook de financiële mogelijkheden voor.”

Blind is een goede vriend van Vertonghen. “We hebben veel contact. Vanochtend heb ik hem een bericht gestuurd: lekker weer hier. Verder niks. We hebben het even niet over voetbal.”

Ten Hag kreeg ook nog een vraag over Winston Bogarde, zijn assistent die zich volgens publicaties in NRC Handelsblad anderhalf jaar geleden aan grensoverschrijdend gedrag schuldig zou hebben gemaakt. “Dat hoor je liever niet, dat mensen van de club met dit soort zaken worden geconfronteerd. Het is onderzocht door twee instanties en niet ontvankelijk verklaard. Het is een privékwestie. Deze groep kan er goed mee omgaan, de focus ligt op voetbal.”

