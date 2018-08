Blind: Iedereen staat weer met beide benen op de grond

"Iedereen staat nu weer met beide benen op de grond. Als er al sprake was van onderschatting, dan mag dit nooit meer voorkomen."



"Het was slap, zeker in de eerste helft," vervolgde Blind, die zelf ook een matige wedstrijd speelde. "Volgens mij hadden zij op een gegeven moment nog meer balbezit. Dat kan gewoon niet, thuis in de competitie."



Blind beseft dat Ajax dinsdag alweer onder druk staat als Standard Luik op bezoek komt. "Maar je kan het ook positief bekijken. We krijgen de kans om de knop snel om te zetten. We zullen op ons best moeten zijn om door te gaan naar de volgende ronde. Standard is gewoon een heel goede ploeg."



Rust

Trainer Erik ten Hag heeft geen spijt dat hij enkele spelers rust heeft gegeven. "Dit is wel een beetje noodzakelijk," zei hij na de wedstrijd, die eindigde in een gelijkspel.



Ten Hag liet zijn ploeg zonder Klaas-Jan Huntelaar, Nicolás Tagliafico, Frenkie de Jong en Lasse Schöne aftrappen. Vooral het gemis van Huntelaar liet zich voelen. Kaj Sierhuis kon geen moment waarmaken waarom hij mocht debuteren in de eredivisie.



"We missen Dolberg," aldus Ten Hag. "En Huntelaar heeft vorig seizoen vijf spierblessures gehad. Dan zijn drie wedstrijden in zeven dagen veel."



"Tagliafico en Schöne hebben het WK gespeeld," vervolgde Ten Hag. "Zij hebben nauwelijks vakantie gehad. En Frenkie de Jong is lang geblesseerd geweest. Hij is nog steeds geen honderd procent. Dan moet je voorzichtig zijn met zulke jongens."