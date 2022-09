Blind: Ajax heeft voetballend te weinig gebracht tegen Liverpool

Ajax liep bijna de hele wedstrijd achter Liverpool aan en was opvallend weinig aan de bal. “Het was een fysiek potje, maar dat hebben we aan ons zelf te danken,” zei Blind. “We wilden het spel te weinig bepalen en speelden te snel de lange bal. We hebben vaker de rust moeten bewaren.”

Mohamed Salah opende al in de 17e minuut de score voor Liverpool (1-0). Blind leidde 10 minuten later de gelijkmaker in. Hij stuurde Steven Berghuis weg en Mohammed Kudus schoot schitterend raak (1-1) “Dat was een van de weinige momenten dat we lang in balbezit waren.”

Blind miste in de tweede helft een grote kans op de 1-2. Maar hij kopte naast. De Amsterdammer wilde geen conclusies verbinden aan de nederlaag. “We hebben een keer gewonnen en een keer verloren in deze poule. Het kan nog alle kanten op.”

Zware wedstrijd

Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk vond het een zware wedstrijd, fysiek en mentaal. “Je weet dat Ajax in een uitstekende vorm verkeert en dan moet je volle bak erop klappen. Ik denk dat we dat hebben gedaan. We kwamen verdiend op 1-0, helaas kregen we die 1-1 tegen, maar in de tweede helft hebben we goed druk gezet en weinig weggegeven op die ene kans van Daley Blind na. Voor de rest waren wij de bovenliggende partij.”

Volgens Daley Blind bracht Ajax voetballend te weinig. Beeld ANP