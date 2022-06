Blik op de Toekomst: wie blonk uit bij Jong Ajax?

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week het spel achter het spel. Met deze keer aandacht voor Jong Ajax. Wie waren de statistische uitblinkers van het beloftenelftal in 2021-’22?

Fitz-Jim klopt op de deur

De speler van Jong Ajax die er het jongst uitziet, bezit een van de meest volwassen speelstijlen in het beloftenteam. In jaar één in de Keuken Kampioen Divisie is de 18-jarige Kian Fitz-Jim in menig statistisch lijstje bovenin terug te vinden. Alleen de inmiddels in Ajax I doorgebroken Kenneth Taylor was goed voor meer aangekomen passes in de laatste 30 meter van het veld dan de in 2019 van AZ overgekomen tiener.

Middenvelders met meeste aangekomen passes in laatste 30 meter van het veld, KKD 2021/22 (min.700 speelminuten). Beeld Opta Sports

Maar Fitz-Jim maakt niet alleenindruk met zijn techniek en spelinzicht in de opbouw. Want ondanks zijn iele bouw blijkt hij ook zeer effectief als balafpakker. Slechts twee spelers in de gehele KKD waren gemiddeld goed voor nog meer balveroveringen dan de jonge Ajacied.

Spelers met meeste balveroveringen, KKD 2021/22 (min. 700 speelminuten). Beeld Opta Sports

Opvallend is ook hoe vaak de frêle Fitz-Jim al de volle negentig minuten op het veld blijft staan. Waar technische types met een dergelijke lichaamsbouw in het verleden bij Jong Ajax in hun eerste jaar flink in de gaten werden gehouden qua maximale hoeveelheid gemaakte minuten, bleef Fitz-Jim in liefst 19 van zijn 34 duels bij Jong Ajax de hele wedstrijd staan.

Ünüvar de aanvalsleider

Hoewel de hype rondom hem al járen raast, wordt Naci Ünüvar volgende week pas 19. De begaafde pingelaar heeft in 2021-’22 een flinke stap gezet qua productiviteit. Niet alleen wint hij de voetbalharten met zijn verfijnde techniek, ook leidt zijn technische talent nu tot veel goals en assists. Sterker, alleen Joey Sleegers van Eindhoven was als niet-spits bij meer goals betrokken dan Ünüvar in het voorbije KKD-seizoen.

Non-spitsen met meeste goals en assists, KKD 2021/22, Beeld Opta Sports

Met Sontje Hansen, Mohamed Daramy en de piepjonge Amourricho van Axel Dongen die volgend jaar ook allemaal hopen op de overgebleven minuten op de flanken in het eerste achter Dusan Tadic, Antony en Steven Berghuis (en eventueel Steven Bergwijn), lijkt Ünüvar de race te leiden.

Voorwaarts denkende Regeer

Bij zijn eerste twee basisplaatsen in de Eredivisie speelde Youri Regeer vooral veilig. Maar de Jong Ajaxaanvoerder lijkt bij volgende kansen in het eerste elftal klaar voor een grotere verantwoordelijkheid in de spelopbouw.

Verdedigers en centrale middenvelders met meeste gecreëerde kansen uit open spel, KKD 2021/22 (min. 700 speelminuten). Beeld Opta Sports

Want hoewel Regeer het merendeel van zijn speeltijd bij Jong Ajax als rechtsback of ‘6' afwerkte, was hij opvallend vaak betrokken bij de totstandkoming van doelgevaar. Sterker, van alle KKD-spelers op zijn positie gaf hij gemiddeld verreweg de meeste passes waaruit een kans uit open spel volgde.

Beeld ANP

Wisselvallige Daramy

Af en toe waren er in de KKD flitsen te zien waarom Mohamed Daramy überhaupt bij Ajax op de radar kwam, dat liefst 12 miljoen euro voor hem betaalde. Zo was hij gemiddeld per negentig minuten goed voor de meeste geslaagde passeeracties van alle spelers op dit niveau.

Spelers met meeste geslaagde dribbelacties, KKD 2021/22 (min. 700 speelminuten). Beeld Opta Sports

Maar ook op beloftenniveau wegen de lusten vooralsnog niet op tegen de lasten van Daramy. Met gemiddeld twintig keer balverlies per negentig minuten was hij met afstand de speler die het vaakst de bal inlevert bij Jong Ajax dit jaar.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: