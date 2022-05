Blik bij Ajax weer gericht op Bergwijn en Wijndal, gesprekken met Brobbey lopen

Steven Bergwijn scoort voor zijn huidige werkgever Tottenham Hotspur. Beeld REUTERS

Zo heeft de kampioen Owen Wijndal op de korrel als nieuwe linksback. AZ verkoopt de international, die op zijn beurt dolgraag naar Amsterdam wil, nog altijd liever niet aan Ajax. De Alkmaarders kunnen echter geen kant op als Ajax bereid blijkt de ontsnappingsclausule te activeren.

Wijndal dolde na de 2-2 vorige week op social media vast met Brian Brobbey over een samenwerking bij Ajax. De in de winterstop gehuurde spits nam tijdens de huldiging al een voorschot op een permanente terugkeer door uit te kijken naar een nieuwe CL-campagne met Ajax. De gesprekken met RB Leipzig, dat hem vorig jaar nog transfervrij oppikte, lopen reeds.

Als Ajax Wijndal en Brobbey weet los te weken, is de kampioen waarschijnlijk (nog) lang niet uitgewinkeld. In de winter waagde de inmiddels vertrokken directeur Marc Overmars al een poging bij Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur. Een nieuwe poging wordt verwacht.

Daramy

De international ziet Ajax nog altijd zitten. “Ajax en een terugkeer naar Nederland zou zeker een optie zijn,” gaf de rappe aanvaller, voor wie in andere competities ook veel interesse is, onlangs aan. “Het WK komt eraan. Meneer Van Gaal, de bondscoach, heeft me de vorige keer bij de selectie gehaald, ondanks dat ik niet veel speelde.”

Daarnaast is het nog de vraag of Ajax en de aanstaand trainer Alfred Schreuder een aantal reserves als goed genoeg zien om uit te groeien tot basisklant. Zo speelde Daramy amper, gaat Sean Klaiber na zijn zware revalidatie zijn laatste contractjaar in en kan de club ook besluiten een aantal aan de weg timmerende maar nog weinig spelende jonkies te verhuren.