Beeld Artur Krynicki

Een 7 voor Noa Lang

Eén keer heb ik geluncht op Milanello: een verbazingwekkende pasta, al dente zoals het hoort, met een koude tomatensaus bestrooid met blaadjes basilicum. Eenvoud is het geheim van de Italiaanse keuken. Is Noa Lang in staat om zich te laten imponeren door de omgeving van Milanello, of blijft Noa Lang denken dat het in het leven alleen om Noa Lang draait? Ik geef toe dat hij de niet zo goede pass van Janssen perfect onder controle bracht voordat hij de bal erin schoot tegen Wales. Men zegt dat hij naar Milan gaat. Nadat hij had gescoord, zag ik Davids wild enthousiast van de bank springen. Zou Lang een protegé van hem zijn geweest in Zeist? Zo ja, laat hem zijn pupil dit op het hart drukken: ‘Noa, leer eerst genieten van de pasta op Milanello. De rest komt dan vanzelf.’