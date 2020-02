Blessureleed bij Ajax: ‘Hopelijk doen ze het niet af als pech’

Het regent ineens blessures bij Ajax. Trainer Erik ten Hag moet elke week weer improviseren om tot zijn ideale elftal te komen. In de tussentijd is het grote gissen naar de oorzaken in volle gang.

Quincy Promes wist tot voor kort niet hoe het voelde om geblesseerd te zijn. De 28-jarige aanvaller speelde zonder grote pijntjes zijn wedstrijden in binnen- en buitenland. Tot dit seizoen. De decembermaand miste hij vanwege een kuitblessure, voorlopig moet hij toekijken met een hamstringkwetsuur, die hij afgelopen zondag tegen PSV opliep.



“Geen idee hoe dit komt, dit is nieuw voor me,” aldus Promes. “Ik train mijn hele leven al hard, dus het ligt er bij mij zeker niet aan dat we nu harder zouden trainen. Naar anderen wijzen heeft ook geen zin, elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam.”

Te zware training

Ook andere spelers spraken na zondag hardop tegen dat de blessuregolf van Ajax aan de trainingsintensiteit ligt. Ze maken vooral dagelijks mee dat alles tot in de details wordt gemonitord in Amsterdam. Een compleet team aan medische begeleiding en inspanningsfysiologen houdt zich intensief bezig met de fysieke en mentale gesteldheid van de selectie en individuele speler. Toch kon ook de grote staf niet voorkomen dat Ajax momenteel het epicentrum is van blessureleed.

“Over het algemeen is een epidemie aan spierblessures het gevolg van opstapeling van vermoeidheid, te zware training en te weinig hersteltijd. Of van trainingsvormen die te veel spierschade hebben veroorzaakt in combinatie met te weinig hersteltijd.” Aan het woord is Raymond Verheijen, de bekendste inspanningsfysioloog van Nederland. Hij verblijft momenteel in de Verenigde Staten, maar heeft de ontwikkelingen bij Ajax zeker meegekregen.

“Bij al die verschillende spierblessures is de aanleiding vaak anders, maar de onderliggende oorzaak vaak gelijk: opstapeling van vermoeidheid of opstapeling van spierschade,” vervolgt Verheijen. “Als ik Ten Hag was, zouden spierblessures met slechts één wedstrijd per week mij zorgen baren. Je zou dit eerder verwachten in een drukke periode met midweekse Europese wedstrijden en vliegreizen.”

Intern onderzoek

Het sluit aan bij de heersende gedachte. Dat Ajax een zwaar seizoen doormaakt met een intensieve driefrontenstrijd is helder, maar net nu de selectie na twee weken winterstop de competitie weer hervat, gaat het mis. Het is een doorn in het oog van de betrokken personen. Omdat volgens hen Ajax juist wél continu handelt naar de fysieke gesteldheid, zoals ook in Qatar zichtbaar werd tijdens het trainingskamp.

Bij elke sessie waren er spelers die aparte trainingen deden, in de gym in het hotel achterbleven of bepaalde oefeningen niet hoefden te doen. Qua oefenvormen en intensiteit verschilde de trainingsweek ook nauwelijks met de andere trainingskampen van de club. Maar waar Ajax vorig jaar rond deze tijd hooguit een enkele blessure had, stroomt de ziekenboeg nu over.

“Hopelijk doen ze het niet af als pech, maar doen ze kritisch intern onderzoek zodat het niet nog een keer gebeurt,” zegt Verheijen. “Als ze slechts kijken naar de aanleidingen, de situaties waarin de blessure ontstond, dan zien ze alleen maar variatie en geen patronen. Als ze kijken naar de periode vóór de blessuresituaties, komen de patronen vanzelf naar boven. Zolang je maar bereid bent om heel kritisch te zijn richting jezelf en elkaar. Ik schat Erik ten Hag in als iemand die antwoorden wil hebben.”

‘Crazy’ schema

De trainer van Ajax wil zeker precies weten hoe het komt dat spelers zo snel geblesseerd raken, maar waagt zich niet aan voorbarige conclusies. Het enige wat Ten Hag wel duidelijk in kaart heeft, is dat de overvolle speelkalender de spelers flink raakt. Ten Hag noemde het al vaak een ‘crazy’ schema en was vanaf het begin van het seizoen heel kritisch hierover, ook in tijden dat hij wel alle spelers tot zijn beschikking had.

Verheijen: “In zijn algemeenheid heeft Ten Hag gelijk over de speelkalender. Maar vlak na de winterstop zou dit probleem het kleinst moeten zijn, omdat spelers zojuist een rustperiode hebben gehad. Ik weet niet precies wat Ajax gedaan heeft in de afgelopen periode. Maar in zijn algemeenheid geldt: gas geven is prima als je een wedstrijd per week speelt, maar dat gas moet wel geleidelijk worden opgevoerd en niet te snel open worden gezet.”