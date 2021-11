Blamage voor AFC tegen hekkensluiter GVVV

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

AFC heeft zich laten verrassen in de uitwedstrijd bij GVVV. De ploeg van coach Uli Landvreugd ging met 1-0 onderuit tegen hekkensluiter van de tweede divisie. GVVV had voor het duel met AFC dit seizoen nog geen competitiewedstrijd gewonnen, pas twee punten behaald en in elf wedstrijden slechts vier doelpunten gemaakt. AFC kon echter geen gaatje vinden in de hechte verdediging van GVVV, dat in de tweede helft uit een spaarzame aanval de 1-0 maakte. Ondanks een slotoffensief kon AFC niet scoren en verloor. AFC staat na de nederlaag op de derde plaats in de tweede divisie met al twaalf punten minder dan koploper Katwijk.

VVOG-spits Jeremy de Graaf had zaterdag de dag van zijn leven in de met 6-3 gewonnen wedstrijd tegen de amateurs van Ajax. De aanvaller, die in het verleden profvoetbal speelde bij Cambuur Leeuwarden, maakte op sportpark De Toekomst liefst vijf doelpunten. Zijn eerste doelpunt viel al in de eerste minuut van de wedstrijd en daardoor liepen de Ajax amateurs de hele wedstrijd achter de feiten aan. Tristan Buis (twee) en Jip Bartels maakten de Amsterdamse doelpunten. De amateurs van Ajax staan op de elfde plaats in de zaterdag derde divisie.

WV-HEDW blijft winnen in de zaterdag eerste klasse A. De topper bij Argon leverde een 4-2 zege op voor de koploper. Dat terwijl WV-HEDW dramatisch aan de wedstrijd begon. Al na 21 seconden maakte Argon de 1-0. Met die achterstand begon WV-HEDW aan de tweede helft. Door doelpunten van Damien de Vegt (twee), Ashraf Azzouz en Roy van Essen draaide de ploeg van coach Marcel Valk na rust de wedstrijd volledig en won zo ook de negende competitiewedstrijd van het seizoen. De 4-2 van Argon in de slotfase was puur voor de statistieken. WV-HEDW heeft zes punten meer dan nummer twee Nootdorp.

De Dijk is in de zaterdag hoofdklasse B thuis met 3-2 onderuitgegaan tegen SDC Putten. De Dijk stond na de eerste helft met 2-0 achter, maar door twee doelpunten van Amir Riffi kwam de ploeg terug tot 2-2. In de slotfase ging het echter alsnog mis voor De Dijk, dat op de dertiende plaats staat op de ranglijst. Swift kwam in dezelfde klasse door coronabesmettingen niet in actie en staat op de elfde plaats.

Basketbal

De basketbalsters van Lions uit Landsmeer hebben de topper tegen de nog ongeslagen koploper Den Helder verloren: 88-70. Lions deed voor rust goed mee, vooral omdat de ploeg meerdere driepunters scoorde. Bij rust was het verschil daardoor slechts zes punten (42-36) in het voordeel van Den Helder. In de tweede helft moest Lions het vooral fysiek afleggen tegen Den Helder en werd er ook minder goed geschoten. De overwinning van Den Helder kwam geen moment meer in gevaar. Lions staat nu op derde plaats met zes punten minder dan de gedeelde koplopers Den Helder en Katwijk.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben de thuiswedstrijd tegen KCC uit Capelle aan de IJssel nipt gewonnen. Het werd, na een 11-9 voorsprong bij rust, 21-20. Het winnende doelpunt van Blauw-Wit werd een paar seconden voor het einde van de wedstrijd gemaakt door Surinaams international Randell van der Steen, die met vijf doelpunten topscorer werd aan de kant van Blauw-Wit. Volgende week staat voor Blauw-Wit de Noord-Hollandse derby tegen KZ in Koog Zaandijk op het programma.