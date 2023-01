Blamage tegen Volendam, lot Schreuder hangt aan een zijden draad

De gezichten van de Ajaxspelers staan op wanhoop na de blamage tegen Volendam. Beeld ANP

Van de halve finale Champions League naar plek vijf in de eredivisie. Het verval in nog geen vijf jaar tijd is enorm. Al zeven wedstrijden op rij heeft de regerend kampioen niet gewonnen - de laatste zege dateert van 22 oktober, uit bij RKC. Het is de evenaring van een negatief clubrecord. De titelkansen zijn zo goed als verspeeld, deelname aan de Champions League staat op de tocht. De rapen zijn gaar in Amsterdam.

De crisis wordt groter en groter in de Johan Cruijff Arena. Ondertussen richt de directie van Ajax zich op het verversen van de technische staf met John Heitinga, de coach van Jong Ajax. Heitinga (39) moet een rol spelen in het verbeteren van de verziekte verhoudingen tussen de spelers van de A-selectie en de huidige staf, waarin Michael Reiziger of de Duitser Matthias Kaltenbach plaats moet maken. Maar de puinhoop is inmiddels zo enorm dat een wijziging in de staf nooit de oplossing voor alle problemen kan zijn.

Stinkende wonden

Het beleid van de club is vooral een zaak van pappen en nathouden, de stinkende wonden worden veroorzaakt door zachte heelmeesters. De druk op algemeen directeur Edwin van der Sar neemt met de week toe. Hij is onzichtbaar in tijden van nood en grijpt niet of halfbakken in.

De F-side nam donderdagavond alvast een voorschot op het afscheid van de hoofdtrainer. Aan de oproep om witte zakdoekjes mee te nemen, om Schreuder ‘uit te zwaaien’, was overduidelijk gehoor gegeven. De snotlappen wapperden niet alleen achter het doel – waar de harde kern huist - maar ook in andere delen van het stadion. Van der Sar kreeg er ook van langs op een spandoek: ‘Sar een boegbeeld voor altijd, maar als directeur de weg kwijt.’

Ajax kon de supporters in een draak van een wedstrijd niet voor zich terugwinnen. Er zit zo weinig voetbal, zo weinig vernuft, in het elftal, dat het spel pijn doet aan de ogen. Calvin Bassey, Steven Bergwijn, Brian Brobbey; ze doen vrijwel alles op kracht. En de speler die de ideeën vaak wel heeft, en de technische kwaliteiten om die uit te voeren, Steven Berghuis, etaleerde tegen de nummer zeventien van de eredivisie een hopeloze vorm. Volendam, dat een dubbele dijk had aangelegd voor het eigen strafschopgebied, had geen enkele moeite de fantasieloze aanvallen van Ajax te pareren.

Wijzigingen

Schreuder had zijn elftal op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van de Klassieker. Brobbey, Devyne Rensch en Bergwijn kregen tegen Volendam een basisplaats, en dat ging ten koste van Mohammed Kudus, Jorge Sánchez en Francisco Conceiçao. Vooral die laatste werd gemist. De Portugees werd geslachtofferd na zijn zwakke optreden tegen Feyenoord, maar een snelle dribbelaar op de flanken was wat Ajax nodig had, een vleugelspeler die een man passeert. Bergwijn kan dat alleen als hij ruimte krijgt, zoals bij zijn invalbeurt in De Kuip, maar hij liet de diepgang nu over aan linksback Bassey, die geregeld in zijn eigen schijnbewegingen tuinde.

Twee kansjes kreeg Ajax voor rust, niet uit open spel maar uit een corner. Een kopbal van Edson Álvarez werd gekeerd door doelman Filip Stankovic, een kopballetje van Jurriën Timber kwam tegen de paal. Het kon het publiek niet bekoren, ook aan het einde van de eerste helft klonk het ‘Schreuder rot op’.

In de tweede helft stortte Ajax als een kaartenhuis in elkaar, in de 60ste minuut, na een treffer van Damon Mirani uit een corner. Het was een van de eerste keren dat Volendam zich voor het doel van Ajax had gemeld. Schreuder haalde Bergwijn en Bassey naar de kant, Kudus en Conceiçao kwamen in het veld. Bergwijn uitte zichtbaar zijn ongenoegen over zijn wissel, maar de twee invallers lieten zien dat hun trainer weer eens de verkeerde keuze had gemaakt. Kudus schoot Ajax in de 80ste minuut naar de 1-1.

Het slotoffensief was illustratief voor het Ajax van dit seizoen: zonder overleg en soms op het wanhopige af. De trainer die er nu (nog) zit gaat daar geen verandering meer in brengen, met of zonder Heitinga als assistent.