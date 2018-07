Björn Kuipers maakt nog kans om finale te fluiten

België overmeestert Brazilië op WK

België mag een beetje gaan dromen van de wereldtitel. De verrassende ploeg van bondscoach Roberto Martinez bleek bij het WK in Rusland ook in staat om een serieuze titelkandidaat als Brazilië naar huis te sturen.



De Rode Duivels versloegen de 'Goddelijke Kanaries' in de kwartfinale in Kazan met 2-1. Voor België, dat op het tandvlees het eindsignaal haalde, wacht nu een duel met Frankrijk in de halve finales.



België trad zonder middenvelder Yannick Carrasco en aanvaller Dries Mertens aan. Martinez gaf de voorkeur aan Nacer Chadli en Marouane Fellaini, die beiden als invaller in de achtste finale tegen Japan (3-2) met een treffer voor de sensationele ommekeer zorgden.



Door deze wijzigingen in het basisteam speelde België met een versterkte middenlinie waarin er voor spelmaker Kevin De Bruyne meer ruimte was voor offensieve acties.



Brazilië, met Fernandinho en Marcelo voor Filipe Luis (gepasseerd) en Casemiro (geschorst), opende aardig. Thiago Silva tikte de bal van dichtbij tegen de paal. Brazilië verloor in alle aanvalsdrang de defensieve organisatie echter uit het oog.



Uit een scherpe hoekschop werkte Fernandinho in de dertiende minuut de bal in eigen doel (1-0). Daarmee keek Brazilië voor de eerste keer op dit WK tegen een achterstand aan. Brazilië bleef aanvallen, maar het ontbrak de vijfvoudige wereldkampioen aan overtuiging en scherpte.



Met name sterspeler Neymar maakte een fletse indruk. Na een half uur ging Romelu Lukaku op avontuur. Na een sterke rush speelde hij De Bruyne aan, die verwoestend uithaalde in de verre hoek (2-0).



Dankzij een paar prima reddingen van doelman Thibaut Courtois haalde België ongeschonden de rust. De Braziliaanse aanvallers konden ook na de pauze aanvankelijk nauwelijks loskomen van de Belgische mandekkers.



Pas toen Brazilië in het laatste half uur echt alles-of-niets ging spelen, kwamen de vermoeide Belgen zwaar in de problemen. Renato Augusto zorgde in de 76e minuut met een lepe kopbal voor 2-1 waarna Firmino, Augusto, Philippe Coutinho en Neymar grote kansen op de gelijkmaker lieten liggen.



Uitgeput maar dolgelukkig begroette België, met Courtois als onbetwiste uitblinker, het eindsignaal.