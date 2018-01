Björn Kuipers fluit de klassieker in de Arena

De KNVB wees de 44-jarige scheidsrechter uit Oldenzaal aan voor de kraker tussen de nummers twee en vijf van de eredivisie.



Eerder dit seizoen mocht Danny Makkelie de Rotterdamse editie van de klassieker fluiten. Ajax zegevierde in oktober in De Kuip met 4-1.



Kuipers had vorig seizoen zowel in Rotterdam als Amsterdam de leiding over de confrontatie tussen de twee aartsrivalen.



De Nederlandse toparbiter hoort binnenkort of hij komende zomer naar het WK in Rusland gaat.