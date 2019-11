Bizarre minuut leidt Ajax richting afgrond tegen Chelsea

Het Parool beoordeelt alle voetballers van Ajax en die van de tegenstander na hun wedstrijd. En wie of wat viel het meest op tijdens Chelsea-Ajax (4-4)?

Een bizarre minuut leidde Ajax naar de afgrond op Stamford Bridge. Twee rode kaarten en een benutte penalty hielpen Chelsea terug in een wedstrijd die het zelf wellicht als verloren had beschouwd. Ajax wankelde, maar ging niet volledig knock-out.

Wat gebeurde er?

Daley Blind maakte bij een 4-2 voorsprong in de tweede helft een overtreding op Tammy Abraham. Arbiter Rocchi gaf Chelsea eerst nog voordeel, waarna Veltman een schot in het strafschopgebied tegen de arm kreeg. Daarna was Rocchi onverbiddelijk: zowel Blind als Veltman kreeg zijn tweede gele kaart. En de Italiaan legde de bal op de stip.

Dat was toch al de tweede penalty voor Chelsea?

Ja. In de eerste helft kreeg de thuisploeg een strafschop voor een overtreding van Veltman op Christian Pulisic. Beide penalty’s werden feilloos benut door Jorginho. Die tweede strafschop betekende 3-4. En met nog zo’n twintig minuten op de klok leek Ajax met negen man gezien.

Hoe lang hield Ajax het doel schoon?

Een minuut of drie, toen schoot invaller Reece James zijn ploeg op 4-4.

Formidabel dat Ajax dat punt nog over de streep trok.

Ja, en Edson Álvarez en Noussair Mazroui kregen zelfs nog een aardige schietkans in de slotfase. Maar het was vooral bewonderenswaardig hoe negen Ajacieden gepassioneerd bleven vechten voor de remise, die belangrijk is in Groep H waarin Ajax, Chelsea en Valencia elkaar op de hielen zitten. Met dank ook aan keeper Andre Onana, die weer eens op dreef was.

Ajax is al dertien Europese uitwedstrijden ongeslagen.

Ja, er lijkt maar geen einde te komen aan die reeks. De laatste nederlaag op vreemde bodem was op 24 augustus 2017, in de voorronde van de Europa League. In het Noorse Rosenborg ging Ajax met 3-2 onderuit, een zeperd die een seizoen zonder Europees voetbal tot gevolg had.

De productiviteit van de huidige Ajaxaanvallers is ongekend.

In Londen had Ajax er na drie kwartier alweer drie in liggen. Hakim Ziyech gaf nog maar eens zijn visitekaartje af in de Champions League. Met een prachtige treffer en twee assists. Hij was de man van de wedstrijd, totdat in de 68ste minuut de boel op zijn kop werd gezet.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 7

Noussair Mazraoui 7

Joël Veltman 5

Daley Blind 6

Nicolás Tagliafico 6

Donny van de Beek 7

Lisandro Martínez 6

Hakim Ziyech 8

David Neres 7

Dusan Tadic 7

Quincy Promes 7

Wissels:

Perr Schuurs (-) voor Neres (’71)

Edson Álvarez (-) voor Ziyech (’72)

Chelsea

Kepa Arrizabalaga 5

César Azpilicueta 6

Fikayo Tomori 5

Kurt Zouma 6

Marcos Alonso 6

Jorginho 8

Mateo Kovacic 7

Mason Mount 6

Christian Pulisic 6

Tammy Abraham 7

Willian 7

Wissels:

Reece James (7) voor Marcos Alonso (’46)

Callum Hudson-Odoi (-) voor Mason Mount (’60)

Michy Batshuayi (-) voor Mateo Kovacic (’87)