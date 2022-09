Bizarre laatste dag voor Ajax in een toch al chaotische transferzomer

Oud-voetballer Aron Winter (links) en het technische duo Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra. Beeld ANP / ANP

Dat de transfertermijn pas sluit als de clubcompetities al lang onderweg zijn (de eredivisie is al vier ronden onderweg) is zeer wonderlijk, maar dat niet alle landen dezelfde openingstijden aanhouden, kan beschamend genoemd worden. Ajax kan sinds middernacht geen spelers meer halen, maar in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland mogen clubs nog 24 uur zaken doen.

Ajax ziet de bui al hangen. Woensdagavond kwam er te elfder ure nog een bod binnen van Chelsea op Edson Álvarez. Chelsea heeft een slordige 50 miljoen over voor de Mexicaan. Het is een overvaltechniek die met beleid niets te maken heeft. Op hetzelfde moment meldde Chelsea zich ook bij PSV voor Ibrahim Sangaré. Let wel: Álvarez en Sangaré bekleden dezelfde positie op het veld. De Londense club gooit een paar hengels tegelijk uit en ziet wel of er iets aan de haak zit.

Dit voorbeeld tekent de obscene handel in voetballers, die na twee jaar relatieve rust vanwege de pandemie weer in alle hevigheid is losgebarsten. Ajax heeft nog nooit zoveel spelers zien komen en gaan binnen één transferwindow. Ook financieel werden records gebroken: de verkoop van Antony aan Manchester United levert de club 100 miljoen euro op. Nog nooit werd meer betaald voor een voetballer uit de eredivisie. Ajax zelf maakte 31,25 miljoen euro over aan Tottenham Hotspur om Steven Bergwijn in te lijven. Ook dat is een eredivisierecord.

Voeten in de aarde

Globaal verkocht Ajax deze zomer voor zo’n 230 miljoen euro aan voetballers uit de A-selectie. Daarvan werd ruim 100 miljoen geherinvesteerd in de spelersgroep. Er vertrokken elf vaste krachten en er kwamen tien nieuwe voetballers voor terug.

Op de zogenaamde Deadline Day, tegen middernacht, maakte Ajax de huurdeal rond met Sevilla over Lucas Ocampos. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Ocampos zou aanvankelijk door Ajax worden gekocht en de clubs waren het eens over een transfersom van – naar verluidt – 20 miljoen euro. De Argentijnse vleugelaanvaller vloog dinsdag naar Amsterdam. Daar aangekomen bleek dat de raad van commissarissen (rvc) van Ajax de koop had gedwarsboomd. Over huur viel wél te praten. Een huurdeal kwam ternauwernood rond: een persbericht werd woensdagavond om 23.57 uur de wereld ingestuurd. Ocampos speelt tot het eind van dit seizoen in Amsterdam. Kosten: 4 miljoen euro.

Woensdagavond kwam er te elfder ure nog een bod binnen van Chelsea op Edson Álvarez. Beeld ANP

Ajax investeerde vooral in aanvallers en verdedigers. Slechts één middenvelder werd gestrikt: Florian Grillitsch, een 27-jarige Oostenrijkse international. Hij zat na 1 juli zonder club nadat zijn contract bij Hoffenheim was afgelopen. De komst van Grillitsch, die in het verleden bij Hoffenheim samenwerkte met huidige Ajaxtrainer Alfred Schreuder, hoefde vanwege diens transfervrije status niet op woensdag te worden afgerond. Pogingen om op het laatste moment ook nog een keeper aan de selectie toe te voegen, mislukten. De ervaren Griekse doelman Odysseas Vlachodimos staat dit seizoen gewoon bij Benfica onder de lat.

Bewijsdrang

Het was een chaotische transferperiode. Ook de handel en wandel van Ajax zelf was soms moeilijk te volgen. Als verzachtende omstandigheid geldt dat de club wel heel veel spelers zag vertrekken. En het zal ook te maken hebben met de bewijsdrang van het nieuwe, onervaren technische duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Dat het duo bij de aankoop van Ocampos door de rvc werd teruggefloten was gênant, maar over het geheel genomen hebben Hamstra en Huntelaar voor trainer Alfred Schreuder een selectie samengesteld waarmee de doelstellingen kunnen worden gehaald: kampioen worden en overwinteren in Europa.

Schreuder zal pas echt gerust zijn als in alle landen de markt gesloten is. Niet alleen flirt Chelsea met Álvarez, Everton heeft een oogje op Mohammed Kudus. Voetballers zwichten snel voor de grote bedragen en de aantrekkingskracht van de Premier League – kijk maar naar Antony. Aan de andere kant heeft Ajax op dit moment een sterk argument om niet aan een verkoop mee te werken. De club heeft immers zelf geen gelegenheid meer om een vervanger te halen.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: