Een 9 voor Xavi Simons

Bijna zou je willen dat Ajax twintig miljoen biedt op Xavi Simons als opvolger van Antony, een bod dat PSV nauwelijks zou kunnen weigeren. Hij is multifunctioneel als hangende rechtsbuiten of op tien en, het allerbelangrijkste: hij is een geboren voetballer. Tegen Excelsior kon hij niet juichen om zijn eerste doelpunt, want hij vond zichzelf slecht spelen, zei hij na afloop. Ik zag zijn lippen op beeld het bekende hijo de puta mimen, zonder aanvankelijk te snappen dat de woede tegen hemzelf was gericht. De aanname voor zijn tweede goal was van grote schoonheid. In volle ren trok hij de bal met zijn buitenkant mee, een natuurlijke versnelling die hem vrij bracht voor de keeper. Koeltjes schoof hij de bal in de verre hoek. Later die avond zagen we een gestreste Mbappé kansen missen waarvan Xavi Simons doodkalm zou worden.