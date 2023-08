Bijna volledig handbalteam van Burundi spoorloos verdwenen tijdens WK in Kroatië

De vermiste spelers uit Burundi. Beeld HLN

De ploeg van Burundi kwam op 2 augustus aan in Kroatië en nam haar intrek in Rijeka, een van de speelsteden. Tot vorige week woensdag tien van de dertien spelers plots vermist bleken. De federatie stelt dat ze haar spelers niet heeft zien vertrekken en geen toestemming had gegeven om het hotel te verlaten.

Een dag later moest Burundi – dat tot dan al haar wedstrijden had verloren op het toernooi – daardoor verplicht verstek laten gaan tegen Bahrein. Ook tegen Nieuw-Zeeland werd het noodgedwongen 10-0 wegens te weinig spelers.

In shock

Naar de reden is het vooralsnog gissen. De politie voert een onderzoek. Mogelijk willen de verdwenen handballers asiel aanvragen in Europa. Omdat Kroatië sinds kort deel uitmaakt van het Schengengebied, zijn er geen grenscontroles richting de buurlanden. De voorzitter van de Burundese handbalfederatie, Dauphin Nikobamye, stelt in shock te zijn en vraagt om hulp. “Zowel wij als de federatie en de ouders van deze jonge spelers vragen iedereen die ons kan helpen om naar hen te zoeken. Ik wil niet zonder hen terugkeren naar huis.”